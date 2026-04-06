Войти
Деловая газета "Взгляд"

Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой

362
0
0
Фото: Роскосмос / РИА Новости
Проект постановления предусматривает оснащение объектов Роскосмоса системами подавления сигналов и сетчатыми ограждениями для повышения антитеррористической защищенности.

Роскосмос предложил включить в требования к антитеррористической защищенности своих объектов оснащение средствами подавления или преобразования электромагнитных излучений и сигналов дистанционного управления, передает РИА "Новости".

Помимо этого, документ предусматривает обязательное оборудование объектов пассивной защитой, такой как сетчатые ограждения, экраны, навесы и габионы.

В госкорпорации объяснили, что проект уточняет способы предотвращения несанкционированного применения беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, а также других беспилотных транспортных средств и автоматизированных комплексов.

В Роскосмосе заявили: "Данный подход позволит обеспечить единообразие в вопросах защиты объектов от беспилотных воздушных судов не только с помощью активной, но и пассивной системы противодействия".

Холдинг "Росэл" предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы и развитии средств радиоэлектронной борьбы для защиты стратегических объектов.

Депутаты Госдумы внесли в парламент проект о праве частных охранных предприятий использовать боевое оружие для защиты критически важных объектов от атак беспилотников.

Вера Басилая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
