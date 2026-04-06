Глава МИД Польши Сикорский раскритиковал идею европейского «ядерного зонтика»

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского «ядерного зонтика» и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

Сикорский подверг сомнению эффективность инициативы по созданию европейского ядерного зонтика, передает ТАСС. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он заявил: "Я со скептицизмом отношусь к разговорам об этом. Это не так, что чем больше об этом говоришь, то ты приближаешься к этому".

Сикорский отметил, что запасы ядерного оружия у Британии и Франции невелики и не могут выполнять функцию, аналогичную американскому ресурсу сдерживания. Он подчеркнул, что роль США в обеспечении ядерной безопасности Европы остается ключевой, а НАТО изначально является "ядерным альянсом".

В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками идею предоставления странам Европы защиты французскими силами ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания выразили готовность к диалогу по этому вопросу.

Издание Financial Times писало, что союзники США в Европе изучают возможность создания собственного ядерного щита на фоне политики Вашингтона по налаживанию отношений с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда предлагал обратиться к Франции и США для включения страны в программу ядерного зонтика и размещения американского ядерного оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза. Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее выступил против размещения ядерного оружия в Польше, напоминая о ее участии в Договоре о нераспространении.

