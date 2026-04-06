Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании?

США должны ускориться в создании плавучих АЭС, пишет издание The National Interest. В материале говорится, что наибольшая заинтересованность в таких станциях есть в Юго-Восточной Азии, которая ежегодно страдает от цунами, землетрясений и наводнений. Эти катастрофы разрушают наземные ЛЭП и электростанции, оставляя людей без энергии на долгое время. Однако плавучие АЭС могут обеспечить стабильное обеспечение энергией. Они способны питать больницы, опреснительные установки, порты и центры связи, когда стационарная инфраструктура разрушена стихией.

Издание отмечает, что современные малые реакторы нового поколения компактны, модульны и обладают повышенной безопасностью. Размещение такого реактора на судне кардинально меняет подход не только к гуманитарным миссиям, но и военным – он может снабжать электричеством передовой логистический хаб или экспедиционную базу. В публикации отмечается, что стратегические конкуренты США – Россия и Китай – уже используют плавучую атомную энергию. А поэтому Вашингтон не может позволить себе бездействовать.

Действительно, российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 "Академик Ломоносов" работает в Арктике с 2020 года – в городе Певеке на Чукотке. Совокупная мощность двух ее реакторов составляет порядка 70 МВт электричества. Она стала заменой Билибинской атомной станции, чей срок эксплуатации закончился в декабре прошлого года. К январю 2025 года "Академик Ломоносов" преодолел отметку в один миллиард киловатт-часов выработанной электроэнергии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл Россию первопроходцем в этом направлении. "Россия является пионером в передовых областях, в том числе в разработке плавучих АЭС, что особенно интересно для развивающихся стран, а также во внедрении атомных технологий в индустрию по транспортировке грузов", – говорил Гросси.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин сообщил о планах России в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций.

Сегодня российская госкорпорация "Росатом" ведет строительство четырех новых модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Первые два блока должны прибыть на место к концу 2026 года. Также происходит переход от реакторов КЛТ-40С (установлены на "Академике Ломоносове") к более мощным и компактным установкам третьего поколения РИТМ-200. Эти реакторы за счет интегральной компоновки примерно вдвое легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее своих предшественников. Они уже успешно эксплуатируются на новейших атомных ледоколах.

Таким образом, Россия имеет отработанные технологии мобильных источников энергии. Построенные на судостроительных заводах плавучие энергоблоки могут доставляться морем в любую точку Мирового океана. Летом прошлого года стало известно о том, что Россия и Малайзия готовят межправительственное соглашение о поставках плавучих атомных электростанций.

По заявлениям главы Росатома Алексея Лихачева, этим направлением интересуются десятки стран. Основной спрос исходит от государств с большой протяженностью береговой линии или островной структурой. Индонезия уже подписала соглашения о сотрудничестве в области плавучих АЭС и рассматривает их как ключевой элемент для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Росатом в целом продвигает свои решения в рамках диалога с АСЕАН (ASEAN: Association of South East Asian Nations – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

В ноябре 2025 года Россия заявила о готовности совместно с Индией разрабатывать варианты плавучих АЭС, включая передачу технологий и помощь в судостроении. Южноамериканские страны с длинной береговой линией также числятся в списке государств, выразивших предварительную заинтересованность.

Преимущества российских плавучих станций заключаются в мобильности и адаптивности к местным потребностям и экологической безопасности. Они способны обеспечить стабильной энергией город с населением до 100 тыс. человек или несколько промышленных объектов. Как подчеркивают эксперты, Россия обладает единственным в мире действующим флотом таких установок и активно развивает новые поколения реакторов.

Американский свист

"Когда сегодня заходит речь о плавучих атомных станциях, многие сразу вспоминают российский "Академик Ломоносов". Однако справедливости ради стоит отметить: первая в мире плавучая АЭС была американской. Еще в XX веке США разместили установку MH-1A в зоне Панамского канала. И проблема там возникла отнюдь не с береговой инфраструктурой – станция чуть не утонула, попав в ураган на обратном пути через Карибское море. После этого инцидента тему забросили", – напомнил Александр Уваров, главный редактор atominfo.ru.

По мнению Уварова, вся эта шумиха вокруг проектов США – не более чем хайп, рекламная кампания. "На сегодняшний день у них нет живого, работающего в металле реактора для таких установок. Все существует только на бумаге и в пресс-релизах. Более того, у них даже нет системы лицензирования для подобных малых реакторов – она заточена под гигантские наземные станции. Сейчас американцы как раз пытаются менять нормативную базу, но это только начало пути", – подчеркнул эксперт.

Спикер напомнил, что за XXI век США построили всего три больших реактора, и то с перерасходом сметы и срывом сроков.

"Некогда будучи мировыми лидерами и первопроходцами атомной энергетики, они попали в "газовую паузу" и потеряли целое поколение специалистов и компетенций.

Их заводы перепрофилировались, а люди ушли в другие отрасли. Поэтому, прежде чем рисовать красивые схемы застройки побережья плавучими АЭС, американцам стоило бы сначала построить хотя бы один современный наземный реактор в срок и в рамках бюджета. Восстановить то, что было утеряно. А пока все, что мы слышим – это профессиональный свист. Их пресс-релизы смело можно делить на десять", – считает Уваров.

Заявления о намерении США освоить производство плавучих атомных станций звучат громко, "но на деле все упирается в две фундаментальные проблемы: техническую неготовность и регуляторный ад", добавляет главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика. Инфо" Борис Марцинкевич.

"Начнем с железа. Пока все, что есть у американцев – это выданная в марте лицензия на строительство демонстрационного блока быстрого реактора в штате Вайоминг. И это даже не плавучий проект. Речь идет о реакторе Natrium от компании Terra Power мощностью 357 МВт. Такая установка слишком тяжелая для размещения на платформе. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, референтный блок заработает не раньше 2030 года, а потом потребуется еще несколько лет на его проверку. Где тут серийные плавучие АЭС – непонятно", – пояснил собеседник.

Но критически важно, по его словам, другое:

у США нет действующего, "живого" реактора малой мощности для плавучих станций.

"Все, что пишут в журналах – это фантазии до тех пор, пока государственный регулятор (Комиссия по ядерному регулированию) не выдаст лицензию. Можно снимать кино и выпускать пресс-релизы, но без разрешения регулятора – ни шагу. А он руководствуется только безопасностью, а не красивыми словами", – добавил спикер.

Если американцы все же построят свой малый реактор, то первый вопрос, который задаст любой госрегулятор в мире: "Сколько машино-часов без аварии?". "Что им отвечать? У России реакторы РИТМ-200, которые работают на новых ледоколах, имеют счет на десятки тысяч часов. У США – ноль. Без референтных блоков и наработанного опыта доказать надежность невозможно", – разъяснил специалист.

Проблемы экспорта ядерных технологий

Попытка продать плавучую АЭС за рубеж является тоже не самой простой задачей. "Здесь США ждет жесткий юридический и инфраструктурный тупик. Любая страна, которая захочет взять такую станцию, должна сначала привести свое законодательство в соответствие с требованиями Договора о нераспространении ядерного оружия. Это означает создание с нуля национального регулятора, системы лицензирования, физической охраны ядерного объекта. Кто будет обеспечивать безопасность? Расставлять свои кордоны по планете или договариваться с местными военными, а это новый круг согласований с МАГАТЭ", – отметил Марцинкевич.

В качестве примера эксперт назвал опыт Белоруссии: страна с уже существующей атомной инфраструктурой потратила больше четырех лет только на то, чтобы "причесать" законодательство, подписать гарантии, провести все через парламент. "В Бангладеш, где институт ядерной физики и агентство были, строительство задержалось на пять лет из-за той же регуляторной работы. А если страна начинает с нуля? А если объект еще и плавучий? Это годы и годы", – говорит спикер.

Куда денутся ядерные отходы

Но главная проблема, с которой американцы ничего не смогут сделать, – это вопрос с отработанным ядерным топливом. "В США с 1970-х действует закон, который приравнял это топливо к высокоактивным отходам. Ввоз таких отходов на территорию США запрещен. Перерабатывать их в стране тоже нельзя – технология не развивалась десятилетиями. Куда девать отработавшее топливо покупателю плавучей АЭС? Хранилище на 50 лет построить можно, а что дальше? За 50 лет страна, которая хотела просто получать киловатт-часы для холодильников с бананами, должна будет с нуля осваивать технологию переработки ядерных отходов. Готовы они к этому?" – задается вопросом эксперт.

Россия же, отмечает он, предоставляет услугу "под ключ": поставили плавучую АЭС, а отработавшее топливо забирается на переработку. "Это встроено в пакет.

В мире всего два завода, которые реально перерабатывают такое топливо: во Франции и в России.

Англичане свой закрыли. Китай пытался запустить первую линию, но не смог – требуются дополнительные инвестиции", – считает эксперт.

На данный момент у США нет серийного реактора, опыта и юридической возможности забрать отработанное топливо у клиента. "У России же на ледоколах бегает уже больше десятка реакторов, еще несколько строятся, а "Академик Ломоносов" успешно работает в Певеке. И за плечами – армия юристов, которые знают, как подогнать законодательство любой страны под ядерный проект. Так что сначала американцам стоило бы построить хотя бы один современный наземный реактор в срок и в смете – за весь XXI век у них их всего три, и то с перерасходами. А потом уже рисовать плавучие флотилии. Пока же это похоже на попытку прыгнуть выше головы с полной потерей компетенций", – подытожил Марцинкевич.

Андрей Резчиков