Умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Скончался создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов

Герой Труда России, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов ушел из жизни. Об этом сообщил ТАСС источник в его окружении.

Других подробностей он не привел.

Леонов был генеральным директором, генеральным конструктором АО «Военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения».

«НПО Машиностроения» является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ.

До этого американское издание The National Interest написало, что Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон». Что это за ракета и действительно ли Россию никто не может догнать в сфере гиперзвукового оружия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

3M22 (часть одноименного ракетного комплекса 3К22) — гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная «НПО Машиностроения». Изделие принято на вооружение 4 января 2023 года. Комплексом 3К22 на данный момент оснащены фрегаты проекта 22350 и многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень».

Ранее умер конструктор ракетного комплекса «Искандер-М».

Антон Демидов