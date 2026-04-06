Израильский КАЗ Trophy оказался малоэффективным против FPV-дронов «Хизбаллы»

370
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ливанская «Хизбалла» продолжает уничтожать израильскую бронетехнику, применяя весь имеющийся арсенал противотанкового оружия, включая FPV-дроны. Как оказалось, установленные на танки Merkava и тяжелые бронетранспортеры Namer комплексы активной защиты малоэффективны против дронов.

Вторжение израильской армии в Южный Ливан сопровождается потерями как в живой силе, так и в бронетехнике. И хотя ЦАХАЛ традиционно не раскрывает свои потери, но, судя по регулярно появляющимся в Сети роликам, они значительные. Особенно в танках. «Хизбалла» действует из засад, используя тактику «выстрелил — ушел», используя как противотанковые комплексы, так и FPV-дроны.

Судя по всему, комплексы активной защиты (КАЗ) Trophy от дронов не защищают, а массового использования тех же «Мангалов» или защитных экранов у израильтян нет. Видимо, опыт российско-украинского конфликта командование израильской армии использовать не хочет или попросту игнорирует, по-прежнему делая ставку на КАЗ. И это приводит к большим потерям техники.

Как пишет Colonelcassad, есть версия, что используемый израильтянами КАЗ Trophy проектировался для перехвата скоростных противотанковых ракет и выстрелов РПГ, а медленный и небольшой FPV-дрон системой не воспринимается как угроза. Поэтому дроны все чаще поражают израильскую технику. Израильтян спасает только тот факт, что у «Хизбаллы» беспилотников слишком мало. Но это временно. Если Израиль и дальше будет игнорировать опыт борьбы с БПЛА, то наживет себе проблемы.

