Войти
Военное обозрение

Киев рискует остаться без ПВО после смены Россией тактики ударов

Источник изображения: topwar.ru

Россия поменяла тактику ударов по Украине с учетом идущего на Ближнем Востоке конфликта, утверждает британская газета The Sunday Times.

Британцы пообщались с украинскими военными и пришли к выводу, что после начала войны США и Израиля против Ирана Россия поменяла тактику ударов по Украине. Если раньше основные удары российских ракет и дронов наносились ночью, то в марте они стали фактически круглосуточными. При этом количество запускаемых дронов-камикадзе типа «Герань» значительно увеличилось, достигнув рекордного значения за все время с начала СВО — более 6,5 тысяч беспилотников за март.

Кроме того, в каждой волне атакующих дронов присутствует большое количество БПЛА «Гербера», которые используются как приманки, не неся ни боевого заряда, ни разведывательной аппаратуры. И эта тактика работает, признает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинская ПВО вынуждена тратить силы и средства на отражение атак, в большинстве случаев сбивая дешевые дроны-ловушки и тратя на них дефицитные боеприпасы.

С начала войны в Иране мы наблюдаем увеличение количества атак и изменение траекторий полета этих дронов-приманок, чтобы измотать нашу систему ПВО. Похоже, стратегия работает.

Как подчеркнул Игнат, у Украины заканчиваются ракеты к комплексам Patriot, а новых поставок, судя по всему, не будет. Это приведет к ситуации, когда российские ракеты будут беспрепятственно поражать цели на украинской территории. Если для борьбы с «Геранями» можно использовать дроны-перехватчики, то с ракетами, особенно баллистическими, этот номер не пройдет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
