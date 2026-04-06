Экс-аналитик ЦРУ объяснил потерю техники США в операции против Ирана

Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с полетной палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Источник изображения: © REUTERS / US Navy

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Потеря дорогостоящей военной техники США в операции против Ирана связана с тем, что Вашингтон перед началом кампании переоценил свои возможности, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении на базе в Саудовской Аравии самолета E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. После того, как президент США Дональд Трамп в четверг заявил о "полном разгроме" Ирана, в течение 48 часов иранская сторона сбила американские самолеты - истребитель F-15 и штурмовик A-10, а также поразила два вертолета Black Hawk, отметил канал NBC.

"Дело не в том, что не были готовы, просто была слишком оптимистичная оценка возможностей (американской армии - ред.)", - сказал Джонсон РИА Новости, комментируя потерю техники.

Собеседник агентства подчеркнул, что до начала операции бытовало мнение об очень высокой эффективности противоракетной обороны США против Ирана. На деле это оказалось неправдой, добавил он.

"(Американские базы в регионе - ред.) уже открыты для иранских атак. Даже когда системы ПВО работают, как сообщалось, их эффективность составляет 20%, а 80% ракет спокойно пролетают", - заключил собеседник

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Израиль
Иран
Саудовская Аравия
США
Продукция
A-10 Warthog
E-3
F-15
UH-60
Персоны
Трамп Дональд
