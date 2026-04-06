Экс-аналитик ЦРУ объяснил потерю техники США в операции против Ирана

РИА Новости: экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о переоценке США своих возможностей
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Потеря дорогостоящей военной техники США в операции против Ирана связана с тем, что Вашингтон перед началом кампании переоценил свои возможности, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении на базе в Саудовской Аравии самолета E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. После того, как президент США Дональд Трамп в четверг заявил о "полном разгроме" Ирана, в течение 48 часов иранская сторона сбила американские самолеты - истребитель F-15 и штурмовик A-10, а также поразила два вертолета Black Hawk, отметил канал NBC.
Собеседник агентства подчеркнул, что до начала операции бытовало мнение об очень высокой эффективности противоракетной обороны США против Ирана. На деле это оказалось неправдой, добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.