Пять сценариев, как Трамп может разрушить НАТО (Politico, США)

Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО

Трамп все чаще критикует НАТО в своих речах, пишет Politico. Эксперты выделили пять сценариев, как американский президент расправится с европейцами. Даже без формального выхода у Вашингтона есть реальные рычаги давления на "союзников" для их ослабления.

Виктор Джек (Victor Jack), Джек Детч (Jack Detsch)

С тех пор, как он вернулся к власти в прошлом году, президент США то и делает, что ругает североатлантический альянс. Но какие у него есть варианты, если он решит воплотить свои смелые угрозы в жизнь?

Дональд Трамп на этой неделе выступил с новыми угрозами в адрес НАТО, обрушив потоки гнева на союзников Америки из-за отказа присоединиться к войне США против Ирана.

В среду президент США заявил, что "безусловно" рассматривает возможность выхода из альянса. Хотя вдаваться в подробности в телеобращении, прозвучавшем позже тем же вечером, он не стал, его последние речи раскрыли невиданную прежде неприязнь к альянсу с 77-летней историей.

"Я буду говорить о своем отвращении к НАТО", — пообещал он перед выступлением, а позже сообщил журналу Politico: "Они меня разочаровали... Всякий раз, когда мне требовалась их помощь, их не было рядом".

Однако до сих пор Трамп не делал реальных попыток выйти из состава НАТО — закон США запрещает ему это без одобрения конгресса. Но беспрестанные угрозы американского президента, местоимение "они" вместо "мы" и недавние угрозы аннексировать Гренландию у союзной Дании — все это говорит о том, что США перестали считать себя неотъемлемой частью альянса, который сами же основали.

Но что реально могут сделать США, если бы пожелают воплотить угрозы в жизнь?

Редакция журнала Politico побеседовала с девятью экспертами, юристами и официальными лицами НАТО, и они рассказали об имеющихся у Трампа вариантах, о том, насколько они реалистичны и насколько разрушительными окажутся для альянса. Некоторые из них согласились высказаться лишь на условиях анонимности в силу деликатности темы.

Сценарий 1 — Риторическое обострение

Усиление угроз, критики и выпадов в адрес НАТО продолжит нынешнюю линию поведения Трампа.

Президент США неоднократно критиковал положение НАТО о коллективной обороне (статья 5) и даже давал повод усомниться в том, что он действительно направит войска на подмогу союзникам. На этой неделе он повторил, что североатлантический альянс — "бумажный тигр", и добавил, что Владимир Путин "тоже это знает".

Европейские лидеры подчеркнули таящийся в этом риск.

"Альянсы наподобие НАТО ценны лежащим в их основе доверием, — заявил в четверг Эммануэль Макрон. — Если каждый день сеять сомнения в своих обязательствах, можно лишить НАТО ее сущности".

Ставя под сомнение действия альянса, президент США всякий раз "серьезно подрывает доверие к его стратегии в области обороны и сдерживания", — заявила Герлинда Нихус, независимый эксперт по безопасности и бывший сотрудник альянса с большим стажем.

"Сдерживание действует еще и психологически, в восприятии противника, — сказала она. — Если противник считает вас бумажным тигром... то, конечно, да, это в прямом смысле призыв Владимиру Путину и, в определенной степени, Си Цзиньпину испытать альянс на прочность".

В Пентагоне считают, что недавними угрозами Трамп продолжает гнуть свою давнюю линию на расхождение с альянсом.

Вероятность: 5/5

Урон: 2/5

Сценарий 2 — Палки в колеса

Трамп также может осложнить жизнь союзникам по НАТО без особых усилий.

В каком-то смысле это уже происходит. США воспользовались тем, что все программные документы в рабочих комитетах НАТО утверждаются единогласно, и заблокировали работу по более "мягким" вопросам, будь то изменение климата и права человека, подчас при поддержке других союзников, сообщили двое дипломатов НАТО. По словам одного из дипломатов, работа по последней теме фактически "сошла на нет".

"Вообще, у США по-прежнему сплоченная команда, они участвуют в комитетах и ведут переговоры", — подчеркнул тот же дипломат, но добавил, что Вашингтон при желании мог бы нанести дополнительный урон, приостановив работу в других важнейших комитетах — включая те, что занимаются Украиной и Россией.

США также могут отказаться от взносов в общий бюджет НАТО, который идет в том числе на операционные расходы. (В настоящее время они вносят около 800 миллионов евро — или 15% от общей суммы). Последствия станут, "безусловно, пагубными", признала Нихус, но "не концом света" для других союзников, которые внесут выпавшую долю.

Сообщается, что некоторые в администрации Трампа задумались о том, чтобы внедрить в НАТО "плату за участие". Этот принцип лишит союзников, не выполняющих нормативов по расходам, права голоса в совместных миссиях и возможности задействовать статью 5. По словам Нихус, хотя механизма для реализации этой стратегии нет, Трамп все еще может добиться этого посредством политического нажима.

Представитель НАТО официально заявил журналу Politico: "Мы не комментируем подробности обсуждений между союзниками. Дискуссии в комитетах — неотъемлемая часть повседневной работы НАТО, в которой регулярно участвуют все союзники".

Вероятность: 3/5

Урон: 3/5

Сценарий 3 — Вывод американских войск

Вашингтон также может решить вывести войска из Европы.

В настоящее время на 31 постоянной базе и 19 военных объектах в Старом Свете размещено от 67 500 до 85 тысяч военнослужащих США. Тут пространство для маневра у Трампа ограничено: по закону от 2025 года, он должен оставить в Европе 76 тысяч военнослужащих — если только вывод войск не займет менее 45 дней, а сам он не заручится одобрением конгресса.

По словам старшего эксперта по обороне Королевского объединенного института оборонных исследований* и бывшего чиновника НАТО Эда Арнольда, если Трамп выведет предусмотренный законом максимум в 9 тысяч солдат, это нанесет североатлантическому альянсу "ощутимый" ущерб, но катастрофой не станет. Европейские союзники могли бы заменить их, сказал он, или снабдить их средствами сопоставимой силы вроде ракет большой дальности.

Однако Арнольд считает это маловероятным, поскольку Трамп заинтересован в том, чтобы сохранить присутствие в Европе военной техники и личного состава, чтобы в случае чего иметь возможность оперативно их развернуть в конфликте наподобие иранского.

"Если США захотят расширить войну на Ближнем Востоке, это присутствие окажется весьма полезным, потому что тогда они смогут перебрасывать войска с театра на театр, — сказал он. — Так что тут политические желания президента соответствуют реальным оперативным требованиям Пентагона".

"Если же вы будете забирать войска и специалистов оттуда, где они действительно нужны, вы просто навредите собственным операциям", — заключил Арнольд.

Вероятность: 2/5

Урон: 3/5

Сценарий 4 — "Мягкий" выход

Однако Трамп может поставить альянс на колени, даже не выходя из него официально.

Например, США могли бы отказаться от четырехлетнего цикла военного планирования, который определяет, сколько техники и военнослужащих каждый член должен выставить в случае вторжения. Основой для него служат три плана обороны по каждому конкретному региону.

По словам Арнольда, технически это не повлияет на американские военные обязательства, но фактически их заморозит, как было обещано в последнем цикле, закончившемся в прошлом году. В результате затыкать бреши предстоит европейцам — в том числе в таких областях, как противовоздушная оборона, разведка и дозаправка в воздухе.

США также могут бойкотировать встречи НАТО или даже отозвать свою делегацию. По словам Арнольда, это будет "крайне разрушительно" и, по сути, парализует работу всего североатлантического альянса, поскольку по его уставу все решения должны приниматься единогласно.

Если Трамп захочет действовать еще напористее, он сможет обратиться к учебникам истории. В 1966 году президент Франции Шарль де Голль покинул объединенное командование НАТО — как вслед за ним в 1974 году ненадолго сделала Греция.

На практике это приведет к крайне пагубным последствиям для альянса, подчеркнул Арнольд. Учитывая стержневую роль Вашингтона, это, скорее всего, будет означать вывод всех командированных к НАТО американских войск и вынужденную отставку главнокомандующего альянсом генерала США Алексуса Гринкевича.

По словам двух высокопоставленных дипломатов НАТО, европейские союзники этого сценария пока не опасаются. "Если они перестанут, например, обеспечивать возможности НАТО, у нас будут серьезные проблемы", — признал один высокопоставленный дипломат альянса, добавив, что сегодня этот сценарий "не вызывает особого беспокойства".

Вероятность: 2/5

Урон: 4/5

Сценарий 5 — "Жесткий" выход

Для формального выхода из НАТО потребуется преодолеть сложные юридические препоны: технически Трампу предстоит заручиться поддержкой двух третей Сената, после чего перейти к выполнению статьи 13 учредительного договора альянса — а этот процесс займет целый год.

Однако президент США может выйти из международных договоров в одностороннем порядке — как он сделал в 2020 году, покинув Договор по открытому небу о взаимном наблюдении за воздушными судами. Формально суды США могут это заблокировать, хотя судебная ветвь власти неохотно вмешивается во внешнюю политику.

Однако такой шаг, несомненно, повлечет за собой судебные иски со стороны штатов под началом демократов или граждан США, ведущих дела в Европе. Конгресс может занять их сторону, если после промежуточных выборов в ноябре любая из палат, а тем более обе сразу, поменяет состав, сказал старший редактор юридического издания Lawfare Скотт Андерсон.

"У меня сложилось впечатление, что судьи не горят желанием его [Трампа] поддерживать после года регулярного превышения полномочий", — сказал один из представителей министерства обороны США.

"Президент Трамп ясно выразил свое разочарование НАТО и другими союзниками, — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, — и подчеркнул, что США „это припомнят“".

Однако перспектива полного выхода из НАТО уже вызвала целую вереницу резких предостережений из уст союзников.

"Трудно представить себе НАТО без участия США, — сказал третий высокопоставленный дипломат НАТО. — Так что это непременно повлияет на любое решение, которое Вашингтон примет — или наоборот, забракует".

Вероятность: 1/5

Урон: 5/5

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ