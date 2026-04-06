Необитаемые подлодки КНР может применить против Панамского канала, считают в США

Американские военные эксперты высказывают опасения по поводу того, что Китай, создавая свои крупногабаритные подводные беспилотники, нацеливает их на западное побережье США. В частности, говорится о том, что необитаемые подлодки (XXLUUV) КНР могут «использоваться для атак на Сиэтл, Лос-Анджелес или на инфраструктуру Панамского канала:

Китай может выбирать уязвимые цели и наносить по ним удары своими XXLUUV.

У Китая действительно есть линейка безэкипажных субмарин внушительных размеров. В частности, это представленные на военных парадах в Пекине HSU001 и AJX002 длиной до 20 м. Американская пресса со ссылкой на разведку пишет, что это далеко не всё, и что в распоряжении НОАК якобы имеется 40-метровая безэкипажная подводная лодка, способная нести колоссальный по своей мощности боезаряд, включая и ядерный.

Китайский учёный Янь Чжэпин, занимающийся в Харбинском университете вопросами проектирования подводных аппаратов и иных беспилотных систем, заявил, что «американцы зря паникуют». По словам Янь Чжэпина, сверхбольшие китайские беспилотные подводные аппараты «нацелены на обеспечения региональной безопасности».

Китайский учёный:

Их приорирет - прибрежная оборонительная разведка с одновременной поддержкой гражданских исследований и мониторинг окружающей среды.

Гонконгская пресса пишет, что XXLUUV приоритетно могут использоваться в Тайваньском проливе и водах Южно-Китайского моря, но не в «трансатлантических операциях». Однако не все военные эксперты в США таким разъяснениям китайской стороны, особенно о мониторинге окружающей среды, поверили. Видимо, прекрасно знают по самим США, для чего такие аппараты производятся.