Военное обозрение

Необитаемые подлодки КНР может применить против Панамского канала, считают в США

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные эксперты высказывают опасения по поводу того, что Китай, создавая свои крупногабаритные подводные беспилотники, нацеливает их на западное побережье США. В частности, говорится о том, что необитаемые подлодки (XXLUUV) КНР могут «использоваться для атак на Сиэтл, Лос-Анджелес или на инфраструктуру Панамского канала:

Китай может выбирать уязвимые цели и наносить по ним удары своими XXLUUV.

У Китая действительно есть линейка безэкипажных субмарин внушительных размеров. В частности, это представленные на военных парадах в Пекине HSU001 и AJX002 длиной до 20 м. Американская пресса со ссылкой на разведку пишет, что это далеко не всё, и что в распоряжении НОАК якобы имеется 40-метровая безэкипажная подводная лодка, способная нести колоссальный по своей мощности боезаряд, включая и ядерный.

Китайский учёный Янь Чжэпин, занимающийся в Харбинском университете вопросами проектирования подводных аппаратов и иных беспилотных систем, заявил, что «американцы зря паникуют». По словам Янь Чжэпина, сверхбольшие китайские беспилотные подводные аппараты «нацелены на обеспечения региональной безопасности».

Китайский учёный:

Их приорирет - прибрежная оборонительная разведка с одновременной поддержкой гражданских исследований и мониторинг окружающей среды.

Гонконгская пресса пишет, что XXLUUV приоритетно могут использоваться в Тайваньском проливе и водах Южно-Китайского моря, но не в «трансатлантических операциях». Однако не все военные эксперты в США таким разъяснениям китайской стороны, особенно о мониторинге окружающей среды, поверили. Видимо, прекрасно знают по самим США, для чего такие аппараты производятся.

  • 06.04 14:56
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 14:31
  • 15372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 12:55
  • 976
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 12:43
  • 114
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)