Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии

Джакарта особенно интересуется российскими подводными лодками «Варшавянка»

Индонезия рассматривает возможность закупки российских подводных лодок и других образцов морской техники. Интерес Джакарты к сотрудничеству с Москвой усиливается по мере модернизации национального флота и обострения конкуренции в регионе. Какие предложения российская промышленность готова сделать крупнейшему архипелагу мира и каковы шансы на новые соглашения, выясняли «Известия».

Как развивается военное сотрудничество России и Индонезии

Военное сотрудничество нашей страны с Индонезией имеет давнюю историю. В 1950-е годы дружба между двумя государствами привела к пополнению флота этой страны крейсером проекта 68-бис «Ириан» (бывший «Орджоникидзе»), эсминцами, подводными лодками и другими боевыми кораблями и вспомогательными судами. Кроме того, Индонезии были переданы передовые советские военные разработки, включая крылатые ракеты, торпедные катера и самолеты-ракетоносцы Ту-16КС.

Истребитель Су-30МК2

Однако после переворота в 1965 году в Индонезии военно-техническое сотрудничество сошло на нет, прекратилось обслуживание поставленных кораблей, поставки запчастей, и в результате большая часть из них была списана в первой половине 1970-х годов. В дальнейшем страна сделала ставку на закупки вооружений в государствах Запада. И только в XXI веке Индонезия вернулась к закупкам военной техники в России, купив, в частности, истребители Су-30МК-2 и крылатые ракеты 3М55Э «Яхонт». Последние были установлены на фрегате «Освальд Сиахаан».

На этой неделе в ходе визита отряда кораблей Тихоокеанского флота России в порт Джакарта командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али заявил, что флот страны еще со времен СССР активно использовал советскую технику — корабли, самолеты и подводные лодки. По его словам, в будущем руководство хотело бы вновь приобретать российское вооружение, прежде всего модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка».

Действительно, Россия может предложить Индонезии возможность приобретения подводных лодок семейства 636, способных использовать торпедное и разнообразное оружие, в частности экспортный вариант ракетного комплекса Club.

Большая океанская подводная лодка проекта 877 «Палтус» Б-800 «Калуга»

Семейство подводных лодок проектов 877 и 636 — один из наиболее успешных российских экспортных образцов вооружения, широко известных в мире наряду с танками Т-72, автоматами Калашникова и истребителями «Сухого».

В настоящее время лодки проекта 636 построены серией более 30 единиц, и их производство продолжается. Десять подлодок входят в состав ВМС Китая, четыре — ВМС Алжира, шесть — ВМС Вьетнама. Еще 12 находятся в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов России.

Субмарина имеет водоизмещение около 3100 т, развивает скорость до 20 узлов, обладает автономностью до 45 суток. На борту размещены шесть торпедных аппаратов, способных запускать ракеты семейства «Калибр».

Сама лодка является отработанной боевой системой, менее малошумной, чем иностранные аналоги, и приспособленной для операций в тропических водах омывающих Индонезию морей и океанов. Санкт-Петербургские адмиралтейские верфи строят такие лодки за два-три года. А в мире не так много производителей субмарин: по сути, это Франция, ФРГ, Южная Корея и Россия. В этой связи ясны высказывания командующего ВМС Индонезии о желании приобрести именно наши подлодки.

Буксир проекта 23470 «Сергей Балк»

России есть что предложить Индонезии в военно-морской сфере и помимо подводных лодок. В частности, речь может идти о корветах проекта 22800Э, которые продемонстрировали высокие ударные и противовоздушные возможности в ходе выполнения боевых задач. Также потенциальный интерес могут представлять морские буксиры семейства проекта 23470 — многоцелевые суда, способные выполнять задачи буксировки, спасения и снабжения.

Как развиваются ВМС Индонезии

В последние годы военно-морские силы Индонезии активно развиваются — как за счет закупки кораблей за рубежом, так и благодаря строительству собственных судов на национальных верфях. Вооруженные силы страны в рамках программы создания «Минимально необходимых сил» (Minimum Essential Force) проходят масштабное обновление.

Подводные силы флота включают четыре лодки. В Индонезии подводные лодки традиционно получают названия в честь легендарного оружия.

В 2024 году был подписан контракт с французской компанией Naval Group на строительство в Индонезии двух подводных лодок проекта «Скорпен». Начало строительства запланировано на 2026 год.

«Нагапаса»

Ранее, в 2017–2021 годах, совместно с Южной Кореей были построены и введены в состав флота три подводные лодки типа DSME1400 — модернизированного немецкого проекта 209/1200. Они получили названия «Нагапаса», «Ардадедали» и «Алугору». При заключении контракта южнокорейская компания опередила конкурентов из Германии и России, как раз проект 636.

Среди приобретений Индонезии следует упомянуть покупку буквально со стапелей двух строящихся для ВМС Италии патрульных кораблей, по сути многоцелевых больших фрегатов «Бравиджая» и «Прабу Силиванги».

Также от Италии будет получен, причем бесплатно, легкий авианосец «Джузеппе Гарибальди», построенный в 1985 году и в 2024 году выведенный из состава флота. Корабль способен принимать на борт до 16 самолетов AV-8B «Харриер» или до 18 вертолетов. Поскольку «Харриеры» сейчас днем с огнем не найдешь, то Индонезия ведет переговоры с Турцией о приобретении палубных беспилотников БПЛА TB-3 «Байрактар» и разведывательно-ударных дронов «Акынджи». Также в Турции строятся два фрегата для ВМС Индонезии типа «Стамбул» TF-100. Еще четыре корабля по английскому проекту тип Arrowhead 140 строят в Индонезии, из которых головной корабль «Балапутрадэва» уже спущен на воду. Аналогичные корабли создаются для военно-морских сил Великобритании и Польши. При этом значительная часть систем вооружения и радиоэлектронного оборудования на индонезийских кораблях будет турецкого производства.

Авианосец «Джузеппе Гарибальди»

Строятся и другие корабли, и суда обеспечения. Всего в настоящее время военно-морские силы страны насчитывают в своем составе четыре подводные лодки, девять фрегатов, 26 корветов, пару патрульных океанских судов. Впечатляет и флот десантных сил, в котором имеются пять десантно-вертолетных кораблей доков типа «Макассар» и 23 танкодесантных судна. Вместе с тем большая часть корабельного состава построена в период 1960–1990-х годов. В состав ВМС Индонезии входят три флота, командование морской пехоты, транспортное командование. Численность личного состава составляет 65 тыс. человек.

На фоне быстрого роста военно-морских сил Китая, а также активного развития флотов Сингапура, Филиппин и Малайзии Индонезия последовательно наращивает собственные военно-морские возможности. При этом значительная часть программ перевооружения в сфере ВМС и ВВС финансируется за счет иностранных кредитов.

Дмитрий Болтенков