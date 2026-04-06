Транспортники ВВС США проводят крупную переброску сил на Ближний Восток

Похоже, всё идет к тому, что в Белом доме принято решение о начале сухопутной операции на Ближнем Востоке. Многие политологи связывают это решение Трампа, которое он никак не мог принять, со вчерашними потерями в авиации в результате работы «уничтоженной» ПВО Ирана.

Вооруженные силы США резко наращивают группировку в Персидском заливе. Онлайн-сервисы отслеживания движения воздушных судов фиксируют масштабное передвижение тяжелых транспортных самолетов, пересекающих Атлантику и Европу, курсом на Ближний Восток.

Согласно данным ресурса Flightradar24, по данному маршруту летят несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III ВВС США, предназначенных для стратегических и тактических перевозок грузов и войск. Фиксируются перелеты и специализированных многофункциональных военно-транспортных самолетов Boeing KC-135 Stratotanker. Вторая волна самолетов уже находится над Европой, направляясь к восточному Средиземноморью.

Это самая крупная переброска американских военных сил по воздуху, которую можно было увидеть открыто с момента начала войны с Ираном. Эксперты и военные аналитики сходятся во мнении, что это может быть знаком скорого начала наземной операции в регионе.

Накануне США и Израиль уничтожили ключевые мосты Ирана. Обращает на себя внимание и появление в районе конфликта третьей авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Джордж Буш», а также новость о завершении ремонта авианосца «Джеральд Форд» в Хорватии. Иран, в свою очередь, принимает правила игры и также начинает бить по стратегическим мостам в регионе.

Косвенным признаком начала наземной операции является и тот факт, что Трамп отправил в отставку несколько высокопоставленных генералов, выступающих против продолжения и тем более расширения военных действий на ближневосточном ТВД. Такая чистка в период проведения военной кампании, которая уже идет не по заранее созданному плану, скорее вредна, чем полезна. Однако на одних заявлениях о победах далеко не уедешь, нужен осязаемый результат, чтобы предъявить избирателям и союзникам. Приходится жертвовать пусть хорошими военачальниками, но сильно выбивающимися из нарочито лояльного окружения президента.

Свежий пост президента США:

Помните, когда я дал Ирану десять дней, чтобы (капслоком) достичь соглашения или открыть Ормузский пролив? Время истекает — через 48 часов на них обрушится ад.

Иранцы вовсю готовятся встретить врага на суше. Создан мощнейший военный резерв, куда уже вступили более шести миллионов добровольцев. Операторы расчищают подземные ракетные бункеры и шахты, поврежденные американскими и израильскими бомбами, возвращая их в строй через несколько часов после ударов.

При этом, согласно недавним разведданным США, переданным The New York Times, Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) по-прежнему располагает значительным количеством крылатых и баллистических ракет, а также мобильными пусковыми установками. Ниже на объемном фото рельеф территории Ирана. Непросто будет американскому десанту, очень непросто.