Полковник США: Иран применил пассивное ИК-оборудование для поражения F-15

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Ирана продолжают удивлять не только своих врагов, Израиль и США, но и весь мир. Пока Трамп по несколько раз на дню заявляет о победе над ИРИ, практически полном уничтожении военного потенциала, включая системы ПВО, иранцы подряд сбивают несколько американских самолетов.

Свое мнение по этому поводу в интервью американскому телеканалу ABC News высказал военный эксперт, полковник США в отставке Стив Ганьярд. Он считает, что силы противовоздушной обороны ВС Ирана как минимум для уничтожения американского истребителя F-15 использовали современную систему скрытого инфракрасного обнаружения (IRST).

По моим предположениям, иранцы использовали так называемое инфракрасное оборудование, то есть пассивные средства обнаружения, основанные на разнице температур.

Система скрытого инфракрасного обнаружения не излучает радиолокационные сигналы, в результате чего американские системы радиоэлектронного обнаружения и борьбы не способны ее засечь и подавить.

Вполне логичный вопрос, почему ранее иранские военные не использовали это оборудование для атак на израильские и американские самолеты, которые до последнего времени безраздельно хозяйничали в небе республики. Здесь можно выдвинуть несколько версий. Либо этих систем у ВС Ирана просто не было в наличии, тогда, получается, что они были поставлены совсем недавно одной из дружественных Тегерану стран. Либо Иран подготовил своего рода сюрприз для Израиля и США, до поры до времени не применяя современные средства ПВО. Получилась своего рода такая ловушка, в которую и угодили американцы.

Не исключено, что иранцам просто «повезло», хотя это и могло стать фактором второго предположения, согласно которому американские пилоты почувствовали себя слишком безопасно в небе над ИРИ. Ряд экспертов высказывают мнение, что самолет F-15E Strike Eagle из 494-й истребительной эскадрильи (494th Fighter Squadron) ВВС США был сбит вчера комбинированным зенитным барражирующим боеприпасом «изделие 358» (358 missile), он же SA-67 по классификации НАТО. Что не исключает использования ИК-системы обнаружения.

Это зенитный дрон и одновременно ракета иранской разработки. Первые снимки ЗУР 358 missile, которую относят к барражирующим зенитным ракетам, появились в 2020 году. Ракета может не только эффективно поражать цель, но и кружить в воздухе в процессе ее поиска. Чаще всего зенитный дрон применяется для уничтожения крупногабаритных и весьма медлительных БПЛА, типа MQ-9 Reaper.

В основном именно этими относительно недорогими, но весьма эффективными перехватчиками ранее йеменские хуситы и другие иранские прокси в регионе сбили немалое количество тяжелых американских БПЛА. В случае с американским истребителем, наверное, ему просто «не повезло».

Хотя это всё лишь догадки и предположения. Одно очевидно, что для США конфликт на Ближнем Востоке всё менее походит на короткую и победоносную кампанию. Штаты вообще после Второй мировой войны никогда не сталкивались с таким противником, способным не только защищаться, но и эффективно нападать, причем за пределами своей территории. Это они еще сухопутную операцию не начинали.