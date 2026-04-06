Полковник США: Иран применил пассивное ИК-оборудование для поражения F-15

Источник изображения: topwar.ru
Вооруженные силы Ирана продолжают удивлять не только своих врагов, Израиль и США, но и весь мир. Пока Трамп по несколько раз на дню заявляет о победе над ИРИ, практически полном уничтожении военного потенциала, включая системы ПВО, иранцы подряд сбивают несколько американских самолетов.
Свое мнение по этому поводу в интервью американскому телеканалу ABC News высказал военный эксперт, полковник США в отставке Стив Ганьярд. Он считает, что силы противовоздушной обороны ВС Ирана как минимум для уничтожения американского истребителя F-15 использовали современную систему скрытого инфракрасного обнаружения (IRST).
Система скрытого инфракрасного обнаружения не излучает радиолокационные сигналы, в результате чего американские системы радиоэлектронного обнаружения и борьбы не способны ее засечь и подавить.
Вполне логичный вопрос, почему ранее иранские военные не использовали это оборудование для атак на израильские и американские самолеты, которые до последнего времени безраздельно хозяйничали в небе республики. Здесь можно выдвинуть несколько версий. Либо этих систем у ВС Ирана просто не было в наличии, тогда, получается, что они были поставлены совсем недавно одной из дружественных Тегерану стран. Либо Иран подготовил своего рода сюрприз для Израиля и США, до поры до времени не применяя современные средства ПВО. Получилась своего рода такая ловушка, в которую и угодили американцы.
Не исключено, что иранцам просто «повезло», хотя это и могло стать фактором второго предположения, согласно которому американские пилоты почувствовали себя слишком безопасно в небе над ИРИ. Ряд экспертов высказывают мнение, что самолет F-15E Strike Eagle из 494-й истребительной эскадрильи (494th Fighter Squadron) ВВС США был сбит вчера комбинированным зенитным барражирующим боеприпасом «изделие 358» (358 missile), он же SA-67 по классификации НАТО. Что не исключает использования ИК-системы обнаружения.
Это зенитный дрон и одновременно ракета иранской разработки. Первые снимки ЗУР 358 missile, которую относят к барражирующим зенитным ракетам, появились в 2020 году. Ракета может не только эффективно поражать цель, но и кружить в воздухе в процессе ее поиска. Чаще всего зенитный дрон применяется для уничтожения крупногабаритных и весьма медлительных БПЛА, типа MQ-9 Reaper.
В основном именно этими относительно недорогими, но весьма эффективными перехватчиками ранее йеменские хуситы и другие иранские прокси в регионе сбили немалое количество тяжелых американских БПЛА. В случае с американским истребителем, наверное, ему просто «не повезло».
Хотя это всё лишь догадки и предположения. Одно очевидно, что для США конфликт на Ближнем Востоке всё менее походит на короткую и победоносную кампанию. Штаты вообще после Второй мировой войны никогда не сталкивались с таким противником, способным не только защищаться, но и эффективно нападать, причем за пределами своей территории. Это они еще сухопутную операцию не начинали.