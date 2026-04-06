Спикер парламента Армении озвучил условие выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС

Спикер парламента Армении Ален Симонян обозначил условие, при котором республика выйдет из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Это случится, если Москва поднимет цены на поставляемый в республику российский газ.

Впрочем, Симонян сразу же добавил, что до повышения цен вряд ли дойдет. Якобы, после недавних переговоров между лидерами двух стран у Еревана есть оптимизм.

На прошедшей недавно встрече Путина и Пашиняна российский президент тогда прямо предупредил: Армения не сможет одновременно состоять в Евросоюзе и ЕАЭС.

Теперь Ереван, по сути, зеркально увязывает членство в российских интеграционных структурах с ценой на голубое топливо. Армянский рынок газа монопольно контролирует «Газпром Армения». Это стопроцентная «дочка» российского концерна.

Только за первое полугодие 2025 года объем поставок составил 1,2 миллиарда кубометров. Основной маршрут – газопровод «Северный Кавказ – Закавказье», идущий через Грузию.

Альтернатива у Еревана, впрочем, есть. С 2009 года действует программа «газ в обмен на электроэнергию» с Ираном. За каждые 3 киловатт-часа поставленной электроэнергии республика получает 1 кубометр газа. Но полностью заместить российские объемы Тегеран вряд ли сможет.