NASA опубликовало сделанные с борта «Ориона» снимки Земли

Американское космическое агентство NASA опубликовало первые снимки Земли, сделанные командиром миссии Artemis II Рейдом Уайзменом из иллюминатора направляющегося к Луне космического корабля «Орион».

Это первое подобное фото, сделанное человеком за 54 года. Снимок называют новым вариантом сделанной в 1972 году с борта корабля «Аполлон-17» фотографии, известной под названием The Blue Marble. С тех пор появлялись в основном изображения, собранные из отдельных кадров с низкой околоземной орбиты, а не полноценный вид Земли с такого расстояния. При этом новое фото интересно тем, что на нем отчетливо виден тонкий слой атмосферы и полярные сияния над обоими полюсами нашей планеты.

Предполагается, что в рамках 10-дневной пилотируемой миссии Artemis II корабль «Орион» облетит Луну и вернется на Землю. В NASA эту миссию рассматривают как подготовку к масштабной миссии «Артемида-3», в рамках которой уже в 2028 году планируется высадка человека на поверхность Луны. За десять дней экипаж из четырех человек протестирует все критически важные системы корабля «Орион» в космических условиях: тепловой щит, защиту от радиации и системы навигации и жизнеобеспечения.

Кроме того, экипаж «Ориона» увидит около 20% обратной стороны Луны — освещенного Солнцем полушария, не видимого с Земли. В частности, в рамках лунной миссии предполагается сделать снимки не видимых с Земли бассейна Ориентале, кратера Пьераццо и кратера Ом.

