Плата за самоуверенность: линейка сбитых самолётов США в войне с Ираном ширится

Американские военные эксперты анализируют расширение линейки потерянных и повреждённых самолётов США спустя месяц с небольшим с момента начала войны против Ирана. Одно из распространённых экспертных мнений заключается в том, что командование США недооценило возможности иранской ПВО.

Добавляется, что на стол Дональду Трампу, как верховному главнокомандующему, могли лечь чрезмерно приукрашенные доклады о том, что «небо Ирана под полным контролем». Косвенным свидетельством тому может являться интенсификация использования в иранском воздушном пространстве самолётов, которые не относятся к категории «стелс». Если ранее США в определённой мере осторожничали, направляя на выполнение боевых заданий такие средства авиации как «невидимки» F-35 и B-2 Spirit, то в последнее время – «раззудись плечо, размахнись рука» - дошло до использования даже таких типов самолётов как штурмовики A-10 «Бородавочник», и это в воздушном пространстве Ирана.

К настоящему моменту оценки о потерях в самолётах ВВС и ВМС США разнятся, но в целом картина выглядит следующим образом: потеряны и повреждены такие самолёты как истребители-бомбардировщики F-15E, истребитель F-35A, штурмовики A-10 Thunderbolt, авиационные заправщики KC-135 Stratotanker, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Иранская сторона добавляет сюда истребители F-16, а также самолёт РЭБ EC-130H.

Если говорить о беспилотной авиации, то впервые в истории применения в рамках одного конфликта США потеряли 10 БПЛА MQ-9 Reaper.

В ряде случаев самолёты и дроны были уничтожены или значительно повреждены на земле – на военных базах.

Комментарии военных экспертов в США:

Мы вдруг стали слишком самоуверенными, решив, что с ПВО Ирана покончено. Оказалось, что не всё так. Не всё то правда, что нам говорят высокие чины.