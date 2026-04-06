Плата за самоуверенность: линейка сбитых самолётов США в войне с Ираном ширится

Американские военные эксперты анализируют расширение линейки потерянных и повреждённых самолётов США спустя месяц с небольшим с момента начала войны против Ирана. Одно из распространённых экспертных мнений заключается в том, что командование США недооценило возможности иранской ПВО.

Добавляется, что на стол Дональду Трампу, как верховному главнокомандующему, могли лечь чрезмерно приукрашенные доклады о том, что «небо Ирана под полным контролем». Косвенным свидетельством тому может являться интенсификация использования в иранском воздушном пространстве самолётов, которые не относятся к категории «стелс». Если ранее США в определённой мере осторожничали, направляя на выполнение боевых заданий такие средства авиации как «невидимки» F-35 и B-2 Spirit, то в последнее время – «раззудись плечо, размахнись рука» - дошло до использования даже таких типов самолётов как штурмовики A-10 «Бородавочник», и это в воздушном пространстве Ирана.

К настоящему моменту оценки о потерях в самолётах ВВС и ВМС США разнятся, но в целом картина выглядит следующим образом: потеряны и повреждены такие самолёты как истребители-бомбардировщики F-15E, истребитель F-35A, штурмовики A-10 Thunderbolt, авиационные заправщики KC-135 Stratotanker, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Иранская сторона добавляет сюда истребители F-16, а также самолёт РЭБ EC-130H.

Если говорить о беспилотной авиации, то впервые в истории применения в рамках одного конфликта США потеряли 10 БПЛА MQ-9 Reaper.

В ряде случаев самолёты и дроны были уничтожены или значительно повреждены на земле – на военных базах.

Комментарии военных экспертов в США:

Мы вдруг стали слишком самоуверенными, решив, что с ПВО Ирана покончено. Оказалось, что не всё так. Не всё то правда, что нам говорят высокие чины.
Иран
США
A-10 Warthog
B-2 Spirit
C-130
E-3
F-15
F-16
F-35
F-35A
KC-135
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Трамп Дональд
БПЛА
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
МС-21 готовится к первому полету
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)