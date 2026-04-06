Ближневосточная пресса пишет о ловушке КСИР для F-15E и ударе аналогом «Бук-М2»

Чиновники в Пентагоне подтверждают сегодняшнюю потерю истребителя-бомбардировщика F-15E ВВС США. Сообщается о том, что он, «вероятно, был сбит ПВО Ирана». Само по себе это заявление является очередным неудобным фактом для Дональда Трампа, который буквально накануне в ходе своего выступления перед нацией объявил об уничтожении иранского военного потенциала, включая его противовоздушную составляющую.

Американские чиновники, на которых ссылается канал NBC, заявляют о том, что один пилот был спасён после катапультирования. При этом иранские источники утверждают, что ПВО КСИР сбила один американский эвакуационный вертолёт. В США это опровергают.

Тем временем ближневосточная пресса пишет о том, что Иран для поражения F-35E использовал тактическую «ловушку». В воздух были подняты два дрона, которые атаковали американский самолёт ракетами класса «воздух-воздух». Когда F-15 выполнял противоракетный манёвр, по нему был нанесён удар ещё и с земли. Утверждается, что с большой долей вероятности он был сбит ЗРК 3rd Khordad (аналог российского «Бук-М2»).

ЗРК 3rd Khordad (он же Khordad-3) способен поражать цели на высоте от 100 м до 28 км (по другим данным – до 30 км). Использует ЗУР Taer-2B. Обнаружение цели осуществляется РЛС «Башир». Время развёртывания комплекса составляет до 10 минут. Используется колёсное шасси 6х6.