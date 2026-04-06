Военное обозрение

МИД Китая: незаконная операция США и Израиля стала причиной закрытия Ормуза

Кризис в Ормузском проливе наступил по вине США и Израиля, начавших незаконную военную операцию против Ирана. С таким заявлением выступил МИД Китая.

Пекин обвинил США и Израиль в создании кризиса в Ормузском проливе и нарушении судоходства. По мнению китайского МИДа, именно действия США и Израиля привели к сегодняшней ситуации, Иран тут ни при чем. Если бы Трамп и Нетаньяху не начали незаконную военную операцию против Ирана, то никакого экономического кризиса не было бы.

По мнению Пекина, США необходимо прекратить боевые действия, после чего ситуация стабилизируется. Если же Трамп попробует продолжать конфликт, то это приведет только к эскалации. Ни о каком прекращении говорить и нечего. В общем, чем дольше Трамп будет бомбить Иран, тем сильнее будет экономический кризис. Силой Ормуз не открыть, Тегеран это дал понять ясно.

Только прекращение военных действий и восстановление мира и стабильности в Персидском заливе могут обеспечить открытость и безопасность этого международного судоходного маршрута.

Между тем Трамп сегодня снова выступил с очередным заявлением, призвав неизвестно кого дать ему еще «немного времени» для разблокировки Ормузского пролива. Президент США обещает заработать состояние на нефти.

Если дать нам немного больше времени, мы легко сможем открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать состояние. Это будет настоящий «нефтяной фонтан» для всего мира.
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 14:56
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 14:31
  • 15372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 12:55
  • 976
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 12:43
  • 114
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)