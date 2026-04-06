Ракетная безучастность: почему ПВО США и союзников не справляется с атаками Ирана

Тегеран перешел к ударам по серверам IT-гигантов и авиабазам, провоцируя глобальный кризис систем перехвата

Системы ПВО стран Персидского залива оказались под давлением ракетных ударов беспрецедентной интенсивности. Ограниченные запасы перехватчиков, высокая стоимость современных ракет и тактика массовых запусков со стороны Ирана делают даже современные комплексы уязвимыми в затяжном конфликте. Военные и аналитики всё чаще говорят о переходе противостояния в фазу войны на истощение, где ключевым фактором становится не столько уровень технологий, сколько способность быстро восполнять расход боеприпасов.

Почему американская система ПВО не справляется

Характер последних ударов показывает, что Тегеран стремится воздействовать не только на военную, но и на экономическую активность в регионе. По сообщениям зарубежных источников, атакам подверглись дата-центр Oracle в Дубае и облачный хаб Amazon в Бахрейне. Эксперты называют подобные действия попыткой продемонстрировать уязвимость экономики, основанной на высоких технологиях.

— Выбор целей в лице дата-центров — это четкий сигнал монархиям Залива об уязвимости их «экономик будущего». Нарушение работы банковских секторов и платежных сервисов уже ощутимо. Хотя у таких гигантов, как Amazon, существуют протоколы резервирования, сам факт успешного поражения подобных объектов ставит под вопрос безопасность инвестиций в цифровую инфраструктуру региона, — сказал военный эксперт Дмитрий Корнев «Известиям».

Параллельно продолжаются удары по инфраструктурным и стратегическим объектам США и их союзников. Так, в Ираке два беспилотника атаковали территорию американского дипломатического представительства в Багдаде. В Иордании сообщалось о попаданиях БПЛА по стоянке авиационной техники на авиабазе Аль-Азрак. В Кувейте после атаки беспилотника произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Эль-Ахмади».

Кроме того, по данным спутниковых снимков, в Саудовской Аравии был выведен из строя радиолокационный комплекс AN/TPY-2 стоимостью около $136 млн, который считается ключевым элементом системы противоракетной обороны THAAD.

Иранские источники также заявляли о нанесении ударов по американским военным объектам в регионе. В частности, сообщалось о ракетной атаке на авианосец «Авраам Линкольн», однако официального подтверждения факта попадания со стороны США не поступало.

Кроме того, иранские СМИ сообщили о возможном уничтожении истребителя F-35 (по другим данным — F-15) — уже второй машины за короткий промежуток времени. По их данным, самолет входил в состав эскадрильи, базирующейся на британской авиабазе Лейкенхит. Информация о потерях авиации также не получила независимого подтверждения.

По докладам американской разведки, несмотря на действия западной коалиции, Иран сохранил не менее половины своих ракетных установок. Тысячи беспилотников и береговых комплексов укрыты в глубоких подземных тоннелях, вырубленных в скальных породах. Поразить такие арсеналы имеющимися средствами практически невозможно: после бомбардировок входов иранские военные оперативно расчищают завалы и возобновляют пуски, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Главной проблемой для США и их партнеров становится истощение запасов противоракет. По словам военного эксперта Юрия Лямина, американская промышленность не поспевает за интенсивностью конфликта.

— Темпы производства перехватчиков для систем THAAD и морских SM-3 крайне низки — порядка восьми единиц в месяц. Это капля в море. Значительная часть боезапаса была израсходована еще летом 2025 года. А комплексы THAAD и морские SM-3 — это системы заатмосферного перехвата, необходимые для борьбы с иранскими баллистическими ракетами средней дальности, — подчеркнул он.

Кризис уже приобрел глобальный масштаб. Вашингтон вынужден пересматривать графики поставок союзникам. В частности, Токио уведомили о задержке передачи крылатых ракет Tomahawk на срок до двух лет. Что касается Европы и Украины, эксперты прогнозируют заморозку поставок ракет для систем Patriot, так как Пентагон не может оставить без защиты Тихоокеанский регион на фоне напряженности с Китаем.

Как ситуация в регионе может складываться дальше

Востоковед Кирилл Семенов полагает, что ситуация складывается не очень для обеих сторон, так как схожая картина наблюдается и у Ирана. Если на пике Тегеран делал до 30 пусков в день, то сейчас интенсивность снизилась до 5–11 ракет. Это прямое свидетельство перехода в режим экономии. Хотя иранский ВПК оказался мощнее, чем предполагали западные аналитики, запасы высокоточного оружия и БПЛА не бесконечны. Вопрос лишь в том, чьи мощности — западные или иранские — быстрее восстановятся после текущего раунда противостояния, уточнил эксперт.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении завершить активную фазу конфликта в кратчайшие сроки — ориентировочно в течение двух-трех недель. Однако его стратегия, по мнению экспертов, может предполагать усиление давления на инфраструктуру Ирана с целью ускорить переговорный процесс.

В частности, американский лидер допускал возможность нанесения ударов по объектам энергетики, нефтяной инфраструктуре и другим критически важным объектам, включая остров Харк — один из ключевых экспортных узлов иранской нефти.

— Здесь кроется противоречие в риторике Трампа. Если его цель — уничтожить экономику Ирана, он будет бомбить перекачивающие станции и месторождения. Если же цель — «взять нефть под контроль», как он заявлял ранее, то США придется проводить сложнейшую операцию по захвату и удержанию Харка, — объяснил Кирилл Семенов.

Исламская Республика полностью готова к отражению прямого вторжения, заявил иранский дипломатический источник. В частности, он сообщил о поражении нескольких групп украинских специалистов на Ближнем Востоке и превентивных ударах по их позициям в приграничных районах.

Параллельно Иран поддерживает постоянный контакт с арабскими государствами региона. В Тегеране подчеркивают, что не рассматривают соседей как противников, однако предостерегают их от предоставления своих территорий для американских операций.

По его словам, наиболее вероятный, но и самый тревожный сценарий — это переход кризиса в «тлеющую» фазу. Стороны могут просто снизить интенсивность огня из-за истощения арсеналов, не зафиксировав перемирие на бумаге.

— Это создаст ситуацию «заморозки», которая может быть взорвана в любой момент, как только Иран или Израиль восполнят запасы ракет. Тегеран, осознавая, что военная промышленность США и Израиля технологически способна быстрее восстановиться, может пойти на радикальные шаги, чтобы не дать Вашингтону просто выйти из игры. В качестве асимметричного ответа Иран способен перенести боевые действия на сушу — например, в сторону Кувейта, что дестабилизирует регион окончательно, — объяснил Семенов.

Иран ведет грамотную стратегию измора. Тегеран понимает, что не может нанести США прямое военное поражение, но в состоянии создать ситуацию, когда политические и экономические издержки для Вашингтона (включая рост цен на нефть и давление внутри Штатов) станут невыносимыми.

Если динамика конфликта сохранится, США будут вынуждены пойти на мирный трек на условиях, более выгодных Ирану, так как их «зонтик ПРО» физически не успевает обновляться вслед за интенсивностью иранских атак.

Юлия Леонова