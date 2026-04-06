Макрон критикует Трампа и призывает союзников объединиться против США (Bloomberg, США)

Bloomberg: Макрон призывает союзников сплотиться против США

Макрон, подобно де Голлю, держался золотой середины в вопросах США и Китая, пишет Bloomberg. Однако в связи с участившимися нападками Трампа резко сменил курс. Теперь он призывает мировые державы объединиться против США и дать отпор гегемону.

Аня Нуссбаум (Ania Nussbaum), Дженни Че (Jenny Che)

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает средние по уровню влияния державы объединить усилия и дать отпор Соединенным Штатам и Китаю.

С таким призывом Макрон выступил во время своего азиатского турне. В ходе визита французский президент обсуждал вопросы морской безопасности в Ормузском проливе, а также углубление сотрудничества с Южной Кореей и Японией – двумя странами, которые сильно пострадали от роста цен на энергоносители, который повлекли за собой война в Иране и перекрытие судоходства в проливе.

"Наша цель — не быть вассалами двух гегемонов", — заявил он студентам в Сеуле. "Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или быть слишком подверженными непредсказуемости США".

Эммануэль Макрон, который руководит единственной ядерной державой Евросоюзас самой мощной оборонной промышленностью ЕС, уже давно призывает Европу стать противовесом США и Китаю. Во время визита в Китай в 2023 году он вызвал возмущение среди американских союзников в Азии и Европе, заявив, что Евросоюз не должен быть "вассалом" Соединенных Штатов. Тогда же, на фоне военных учений Китая вокруг Тайваня (который Пекин считает своей территорией), Макрон предостерег союзников от втягивания в потенциальный конфликт в данном регионе.

Он также перечислил другие страны, разделяющие схожие позиции: Австралию, Бразилию, Канаду и Индию. Вместе, подчеркнул Макрон, эта коалиция может работать в сферах искусственного интеллекта, космоса, энергетики, ядерной энергетики, обороны и безопасности – "в общем, над чем угодно".

В последние несколько лет, следуя традиции, заложенной еще Шарлем де Голлем, Эммануэль Макрон неоднократно пытался держаться золотой середины между Китаем и Америкой, предупреждая о возможности раскола мирового порядка.

Однако сейчас, когда США демонстративно игнорируют международные институты, традиционная французская позиция звучит по-новому. Макрон намерен продвигать свою линию в июне, когда Франция будет принимать саммит стран "Большой семерки".

Призывы Эммануэля Макрона прозвучали в тот момент, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возобновил нападки на НАТО и других союзников, особо раскритиковав Францию и Южную Корею за недостаточную помощь в иранском вопросе.

Трамп обрушился на Францию за то, что она не разрешила американским военным самолетам пролетать над своей территорией. В Truth Social глава Белого дома назвал страну "КРАЙНЕ НЕПОЛЕЗНОЙ" и добавил: "США НЕ ЗАБУДУТ!!!". Эммануэль Макрон неоднократно подчеркивал, что с Францией эту войну не обсуждали, и она не является ее участницей.

"Америка — великая страна, — сказал Макрон, — но своим нынешним подходом она рискует открыть ящик Пандоры".

"Я не верю, что мы решим ситуацию одними бомбардировками или военными операциями", — заявил он, намекая на Иран. Французский лидер привел примеры Ирака, Сирии и Афганистана: "Мы так и не добились там успеха".

Вместо этого Макрон призвал к созданию "механизма снижения напряженности с Ираном" и предложил организовать миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе после прекращения бомбардировок.

Конфликт на Ближнем Востоке фактически парализовал коммерческое судоходство в проливе, через который в обычных условиях проходит около пятой части мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.