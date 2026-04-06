KNDS и Elbit Systems создают совместное предприятие для выпуска РСЗО EuroPULS

ЦАМТО, 3 апреля. Европейский конгломерат KNDS и израильская Elbit Systems достигли договоренности о создании СП EuroPULS с равным долевым участием (50:50) с целью продвижения на рынок универсальной РСЗО EuroPULS, созданной на базе РСЗО PULS.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, штаб-квартира СП будет находиться в Касселе. Целью совместного предприятия является удовлетворение спроса со стороны вооруженных сил европейских стран на реактивные системы залпового огня.

Согласно заявлению главного технического директора KNDS Deutschland Акселя Шайбеля, Elbit предоставляет для совместного предприятия свою испытанную РСЗО PULS, а KNDS – передовые технологии управления огнем и обширную европейскую клиентскую базу.

Компания KNDS Deutschland уже профинансировала разработку РСЗО EuroPULS Multi-domain Artillery Rocket System (MARS) 3 на шасси Iveco Trakker GTF3 8х8, оснащенном защищенной кабиной. Боевая масса MARS 3 составляет менее 38 т, экипаж – три человека. Двигатель мощностью 500 л.с. обеспечивает максимальную скорость 90 км/ч и запас хода более 750 км. Система пригодна для транспортировки по воздуху.

Как предполагается, система EuroPULS будет соответствовать европейским стандартам производства и безопасности, получит модульную систему управления огнем (СУО), а также возможности интеграции с АСУ C4I. Артиллерийская часть, смонтированная в кормовой части шасси, оснащена двумя транспортно-пусковыми контейнерами с реактивными снарядами и ракетами разных типов и калибров. Предполагается, что помимо израильских РС, она сможет применять боеприпасы европейской разработки. Компания KNDS Deutschland заявила, залп 12 ракетами может быть произведен за 60 сек.

В настоящее время возможно применение РС ACCULAR (максимальная дальность стрельбы – 40 км), 306-мм тактических ракет Extra (Extended Range Artillery) с дальностью пуска до 150 км или 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность пуска от 50 до 300 км).

При получении соответствующих разрешений в состав MARS 3 также можно интегрировать противокорабельную ракету NSM норвежской Kongsberg с дальностью стрельбы более 200 км и разрабатываемую MBDA крылатую ракету JFSM (Joint Fire Support Missile) с дальностью пуска до 499 км.

Как заявлено, EuroPULS независима от платформы и может быть размещена на шасси Tatra 6x6, Scania 8x8, Iveco 8x8, гусеничной бронированной машины CV-90 по выбору заказчика.

ВС Германии после получения одобрения бюджетного комитета Бундестага в феврале 2025 года разместили заказ на поставку пяти РСЗО PULS. В рамках контракта стоимостью 57 млн. долл. Elbit Systems и KNDS Deutschland поставят пусковые установки с необходимыми модификациями и интегрируют немецкое оборудование C4I.

Закупка PULS реализуется как опцион на поставку данных систем для ВС Нидерландов. Решение о покупке позволит углубить сотрудничество ВС Германии и Нидерландов в сфере эксплуатации и поддержки РСЗО. Поставки запланированы на 2027 год.

Поставленные РСЗО пройдут испытания под контролем Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) и связанных технических испытательных центров с целью получения одобрения на применение в составе Вооруженных сил Германии. Соглашение также предусматривает поддержку систем в процессе эксплуатации.

Помимо ВС Нидерландов, РСЗО PULS были заказаны ВС Дании, а в ноябре 2024 года компания Elbit Systems объявила о заключении контракта на поставку этих систем еще одной неназванной европейской стране. Потенциально данные заказчики для экономии средств и повышения эффективности применения РСЗО могут создать группу пользователей PULS для обмена опытом их эксплуатации.