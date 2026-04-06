У Израиля на прицеле две новые страны (Yeni Safak, Турция)

Yeni Şafak: Трамп ошибается в отношении НАТО

По милости Израиля Дональд Трамп оказалась в сложной ситуации, а Нетаньяху готов развязать конфликты еще с двумя арабскими странами, пишет автор в Yeni Şafak. При этом война против Ирана совершенно неожиданно повлияла на будущее НАТО, утверждает Яхья Бостан.

Яхья Бостан (Yahya Bostan)

Президент США Трамп оказался в замкнутом круге из-за ситуации вокруг Ирана. Делая диаметрально противоположные заявления, он пытается управлять не войной, а кризисом. Тем не менее тенденция вырисовывается более или менее: американский лидер хочет как можно скорее завершить войну объявлением победы. Вначале он заявлял, что операция продлится четыре-пять недель. Этот срок истек. Накануне утром Трамп попросил у мировой общественности еще две-три недели.

Причина затягивания войны — действия Иран в отношении Ормузского пролива. И это, можно сказать, встало поперек горла. Предполагалось, что для преодоления этого препятствия Трамп рассматривает различные варианты, включая наземную операцию. Однако никто, даже НАТО, не оказал ожидаемой поддержки. Теперь президент США по сути говорит: "Мы достигли своих целей. Ответственность за Ормузский пролив несут те, кто получает нефть оттуда".

Хорошо, но если препятствие в виде Ормузского пролива устранено, тогда почему Трамп не завершает войну сегодня? Если мы посмотрим на ситуацию на поле боя... Судя по тому, что Иран не сдается... Американский лидер хочет объявить о победе, устроив шоу в виде ограниченной, локальной наземной операции, которая развеет представление о провале. К тому же есть давление со стороны Израиля. Тель-Авиву нужно выиграть время.

Нетаньяху сказал: "Я не остановлюсь"

Войну начал Израиль. Делая Трампа мишенью для нападок, Тель-Авив на заднем плане преследует свои цели. Когда наметилась вероятность переговоров, Нетаньяху, как утверждается, заявил: "Даже если вы заключите перемирие, я не остановлюсь в Ливане". Израильский лидер стремится аннексировать юг Ливана, обезлюдив его. (Ранее мы писали о том, что Нетаньяху хочет объединить юг Ливана и Сирии. См. "Израиль задумал захватить земли двух стран", 20 марта.) Однако существуют серьезные опасения и анализы о том, что Тель-Авив на этом не остановится.

Где следующая цель?

Отныне все громче говорится о том, что Израиль ставит перед собой следующие цели. Первое: изгнание палестинского населения из Газы в Египет для аннексии эксклава. Данный вопрос поднимался и ранее, но ас-Сиси отверг предложение, пригрозив и дав понять, что это может привести к военной напряженности. Египетская армия даже усилила присутствие на Синае. С прекращением огня в секторе Газа это предложение превратилось в "добровольное изгнание", однако Израиль, судя по всему, не отказался от своих замыслов. Утверждается, что Тель-Авив может пойти на риск военной напряженности с Каиром, чтобы оказать давление на египетское руководство. (Возможно, именно поэтому Египет выдвинул идею "арабской НАТО".)

Второе: такую же политику в Тель-Авиве хотят применить на Западном берегу реки Иордан, выселив местных палестинцев в Иорданию. Последняя, в свою очередь, тоже сопротивляется этому. Считается, что Израиль может пойти на риск военной конфронтации и с Иорданией.

Третье. Выше мы упомянули о линии Ливан — Сирия. В Ливане оккупация уже началась. В Сирии Израиль, по всей видимости, попытается спровоцировать восстание в Эс-Сувейде и в этой связи вооружает группу друзов во главе с аль-Хиджри. (Анкара ведет диалог с другими группами друзов, которые недовольны действиями Израиля.)

Активизация в Эрбиле

Четвертое. Сирийские демократические силы (СДС) были формированием, в которое Израиль инвестировал. Однако благодаря решительной позиции Дамаска и Анкары, а также позитивной позиции Соединенных Штатов началась интеграция. Говорят, что именно в этот период Израиль обратился к сепаратистским группам в Иране, став вооружать эти силы за четыре месяца до 28 февраля 2026 года. (Ранее мы писали, что эти группы не обладали серьезными возможностями. См. "Военные заметки из Ирана: задний план", 10 марта 2026 года.) Контакты Анкары с региональными игроками (Израиль был напрямую предупрежден насчет Партии свободной жизни Курдистана), а также позитивная позиция Барзани и Талабани позволили избежать какой-либо значительной активности в регионе.

Несмотря на это... звучат комментарии о том, что Израиль по-прежнему продолжает атаки в регионе на западе Ирана, что некоторые сепаратистские группы пытаются пересечь границу, что в случае возможной наземной операции может наблюдаться усиление активности и в этом регионе, что противники правящего режима пытаются превратить Эрбиль в логистический центр... что Иран видит это и поэтому нанес удар по резиденции Нечирвана Барзани. (Президент Эрдоган позвонил Барзани, чтобы выразить соболезнования.)

НАТО — бумажный тигр?

В конце концов все эти сценарии — желание Израиля. Но желать чего-либо и получить результат — разные вещи. Израиль хочет. Но сможет ли? То же самое относится к выпаду Трампа в отношении НАТО. Трамп очень зол, потому что не сумел применить натовский потенциал в Иране. Заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода из НАТО.

Не секрет, что Вашингтон стремится уменьшить свою ответственность в НАТО и разделить роль лидера и ее издержки с другими членами, прежде всего с Германией. Поэтому европейские страны считают: "Даже если США выйдут из НАТО, давайте сохраним эту институциональную структуру и обеспечим безопасность Европы от России и других угроз". Так что эти дискуссии идут давно. Но есть и кое-что новое.

Значение НАТО возрастет

При взгляде невооруженным глазом можно видеть, что война с Ираном выявила один важный факт: операциональные возможности США зависят от логистических маршрутов, баз, систем противовоздушной обороны и радиолокационных систем, возможностей дозаправки в воздухе и при необходимости наземных сил их союзников. Если бы это было не так, Трамп не ждал бы помощи от своих партнеров в вопросе Ормузского пролива. Решил бы проблему Ирана и этой важнейшей водной артерии в одиночку. Но он не может. Президент США разгневан, потому что этой поддержки не поступает.

Война вокруг Ирана, вопреки распространенному мнению, повысит значение НАТО, альянсов и коалиций. Думаю, Анкара понимает это. Об этом свидетельствует демонстрация силы в ходе военных учений, проведенных за прошедшие месяцы. С этим также связана инициатива по созданию штаба Многонационального корпуса НАТО, возникшая на повестке дня по запросу Анкары. Лица, принимающие решения, должно быть, думают: "Если значение НАТО будет возрастать, давайте сами определим ее курс".

Несмотря на эту картину... Трамп может пожелать отказаться от НАТО и инфраструктуры, которую она предоставляет. Но захотят ли США сделать это? Если да... То удачи им в глобальной борьбе за власть с Китаем.