Запуск китайского аналога Falcon 9 провалился

SCMP: Запуск ракеты Tianlong-3 — китайского аналога Falcon 9 — провалился

Запуск ракеты Tianlong-3 («Небесный дракон — 3») китайского стартапа Space Pioneer — аналога Falcon 9 американской компании SpaceX — провалился, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, после запуска ракеты с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР в ходе ее полета возникли неисправности.

В июне 2024 года издание Sohu сообщило, что Tianlong-3 потерпела крушение во время испытаний в городе Гунъи провинции Хэнань.

Китайский носитель представляет собой двухступенчатую ракету с многоразовой первой ступенью. Двигатели ракеты в качестве топлива используют смесь жидкого кислорода и керосина. Носитель рассчитан на выведение на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезных грузов.