GRSE передала ВМС Индии последнее гидрографическое судно SVL

ЦАМТО, 3 апреля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 30 марта в Калькутте церемонии передачи командованию ВМС Индии нового большого гидрографического судна SVL (Survey Vessel Large) класса "Сандхаяк" (Sandhayak).

Построенный компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) корабль "Саншодхак" (Sanshodhak), является четвертым и последним из четырех больших гидрографических судов SVL, которые должны быть поставлены ВМС Индии в рамках подписанного с в 2018 году контракта.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 24,35 млрд. рупий (329,8 млн. долл.) на разработку проекта, строительство и поставку четырех 3300-тонных гидрографических судов SVL для ВМС Индии был подписан МО Индии с GRSE по итогам тендера в октябре 2018 года. Закладка киля головного корабля состоялась в августе 2019 года.

Проект был реализован GRSE совместно с Larsen & Toubro (L&T) Shipbuilding. Головной корабль серии, "Сандхаяк", был спущен на воду 5 декабря 2021 года на предприятии компании GRSE в Калькутте, передан ВМС Индии в декабре 2023 года и принят на вооружение в феврале 2024 года. Второе судно, "Нирдешак", ВМС Индии приняли в декабре 2024 года, третье, "Икшак", – в ноябре 2025 года.

Закладка киля "Саншодхак" состоялась в июне 2022 года, спуск на воду – в июне 2023 года. Перед передачей заказчику корабль прошел комплексные испытания.

Длина корабля класса "Сандхаяк" составляет около 110 м, водоизмещение – около 3400 т, экипаж – 235 человек. Суда оснащены современным гидрографическим оборудованием и датчиками, позволяющими проводить полномасштабные прибрежные и глубоководные гидрографические съемки портов и гаваней. Они также могут использоваться для проведения съемок в исключительной экономической зоне Индии, проведения поисково-спасательных и поддержки гуманитарных операций, сбора океанографических данных, в качестве плавучего госпиталя.

Корабль оснащен двумя дизельными двигателями, может развивать крейсерскую скорость 14 узлов и максимальную 18 узлов. На борту размещен выдвижной ангар для вертолета "Дхрув". Судно оснащено многолучевыми ГАС, ГАС бокового обзора, необитаемыми подводными аппаратами.

GRSE выполнила проектирование и разработку судна в соответствии с требованиями ВМС Индии. Как заявлено, в стоимости корабля более 80% приходится на долю компонентов национального производства.