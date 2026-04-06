Рубио объяснил, почему Трамп готов отказаться от членства в НАТО

Вашингтон предупреждает, что больше не хочет бесплатно помогать союзникам по НАТО, пишет The Hill. Альянс находится на грани распада, и в этом виновата исключительно Европа. Однако у нее еще есть шанс все исправить: нужно лишь заплатить США по счетам.

Робби Суэйв (Robby Soave)

НАТО находится под угрозой, и в этом виновата Европа. В час беды европейские союзники не выполняют своих обязательств, и президент Трамп не оставляет это без внимания. Как и госсекретарь Марко Рубио, который подробно объяснил, почему президент может отказаться от членства в НАТО.

Рубио подчеркнул, что всегда был ярым сторонником НАТО, но отмечает, что обстоятельства меняются. Европа должна отнестись к этому предупреждению очень серьезно.

Мы потратили миллиарды и даже триллионы долларов за эти годы, как отмечает Рубио, на обеспечение обороны Европы. В этом заключается наша роль как сверхдержавы. Однако американская поддержка, помощь и оборонные возможности не должны предоставляться на безвозмездной основе. Мы не можем давать вам все, а от вас ничего не получать. Это несправедливо.

Это, безусловно, не соответствует принципу "Америка превыше всего" и не согласуется со внешней политикой, с которой Трамп шел на выборы.

Американцы хотят, чтобы президент уделял больше внимания внутренним проблемам. Это не означает, что нужно бросить остальной мир на произвол судьбы. Но это означает, что мы должны стратегически подходить к тому, как и когда применять военную мощь. Наш первый президент, Джордж Вашингтон, в прощальной речи предупреждал соотечественников, что мы должны избегать вступления в запутанные союзы с другими странами. Конечно, в сегодняшнем взаимосвязанном мире это, пожалуй, не совсем возможно, но это по-прежнему хороший совет с точки зрения ориентации и характера администрации.

Поэтому, я думаю, мяч теперь на стороне Европы. Если вы не хотите потерять США как друга и союзника, то присоединяйтесь. Окажите помощь, когда вас об этом попросят — например, для поддержки нашей военной операции в Иране. Чтобы оказать давление на Иран в Ормузском проливе. Или не делайте этого! Но тогда вы не можете рассчитывать на нашу помощь в борьбе с российским экспансионизмом. Нельзя играть на два фронта.

Наступает время, когда Европе предстоит по-настоящему заплатить по счетам. Американцы сыты по горло "безбилетниками" — и совершенно справедливо.