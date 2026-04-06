Военное обозрение

Знает толк в камикадзе: Япония решила создать флот дронов

Источник изображения: topwar.ru

Японская газета «Йомиури» пишет о планах японского правительства по началу использования новой стратегии сдерживания «противников». Новая стратегия, как выясняется, заключается в создании воздушного флота дронов-камикадзе и малобюджетных ракет.

Японская пресса:

Стратегия сосредоточена на комплексных атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов и дальнобойных ракет. Это подтверждается правительством страны.

В материале говорится, что флот дронов-камикадзе будет использоваться в первую очередь для создания дыр в ПВО противника, после чего на цели полетят «недорогие» ракеты. В каком именно ценовом диапазоне будут определены такие ракеты, данные не приводятся.

Кого же Япония видит своим противником? Из её Белой книги «российская угроза» никуда, как известно, не исчезла, несмотря на то, что японская делегация направляется в Москву «обсуждать поставку энергоносителей на фоне кризиса». По-японски - одно другому не мешает...

В материалах японских СМИ говорится, что новая стратегия направлена главным образом против Китая.

Из публикации японской прессы:

Диверсификации контрударов рассматривается с применением новых типов беспилотников, запускаемых не только с земли, но также с самолётов и подводных лодок, а также таких, которые перемещаются по воде или под водой автономно.

Кому как ни японцам знать, как использовать камикадзе...

