Войти
Военное обозрение

Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США

417
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Пострадавшие от перекрытия Ираном Ормузского пролива страны пытаются решить эту проблему, причем без участия Соединенных Штатов. Агентство «Блумберг» выяснило, что по инициативе Британии более сорока государств создают своего рода коалицию и обсуждают сценарии невоенного воздействия на Тегеран, дабы добиться разблокирования этой важнейшей морской транспортной артерии.

Агентство пишет со ссылкой на неназванные источники, что вчера Лондон провел виртуальные переговоры с государствами из Европы, Ближнего Востока и Азии, участие в них приняли Австралия и Канада.

Источники Bloomberg сообщили, что некоторые страны предлагают принять общее соглашение и выступить с единой позицией в переговорах с Ираном и США по прекращению боевых действий в Персидском заливе с последующим восстановлением свободного судоходства через Ормуз. При этом в коалиции понимают, что президент США Дональд Трамп может не принять их условия с учетом того, что ранее он заявил о неважности Ормуза для самой Америки.

Как пишет «Блумберг», на первом этапе страны, вошедшие в эту коалицию, попытаются договориться с Ираном дипломатическим путем. Если ничего не получится, то готовы применить экономические рычаги в виде санкций. Звучит отчасти забавно с учетом того, что Исламская Республика десятилетиями находится под тотальным санкционным давлением. Чего еще собираются запретить, пока неизвестно. Более действенным решением было бы как раз обратное — добиться отмены уже существующих антииранских санкций в обмен на открытие пролива.

В середине марта более 30 государств, включая Великобританию, Францию и Японию, заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. Недавно тему эту обсуждали президент Франции и премьер-министр Японии в ходе визита Макрона в Токио. Судя по заявлениям после переговоров с Такаити, ничего реального не придумали, только ограничились декларациями.

Скорее всего, аналогичная ситуация сложится и с «планом Б» у коалиции во главе с Британией. Они еще собираются поднять эту тему в ООН. Может, примут резолюцию на Генассамблее, но вот в Совбезе, где право вето у России и Китая, такие решения точно не пройдут. Тем более, что для КНР и РФ Ормузский пролив открыт. Остальным, кто не попал в «белый список» Тегерана, придется договариваться и платить. Иран и после окончания войны не намерен отказываться от своего контроля над проливом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Иран
Канада
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
06.04.2026 03:53
Традиционно Персидский залив  был зоной американской агрессии.5  флот  США  и придаваемые ему авианосцы  груглогодично дежурили в Аравийском   море  обеспечивали  отпор КСИР Ирана.Поэтому решить дипломатически  вопрос свободы прохода  в Ормузе не получится.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
