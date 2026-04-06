Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США

Пострадавшие от перекрытия Ираном Ормузского пролива страны пытаются решить эту проблему, причем без участия Соединенных Штатов. Агентство «Блумберг» выяснило, что по инициативе Британии более сорока государств создают своего рода коалицию и обсуждают сценарии невоенного воздействия на Тегеран, дабы добиться разблокирования этой важнейшей морской транспортной артерии.

Агентство пишет со ссылкой на неназванные источники, что вчера Лондон провел виртуальные переговоры с государствами из Европы, Ближнего Востока и Азии, участие в них приняли Австралия и Канада.

Источники Bloomberg сообщили, что некоторые страны предлагают принять общее соглашение и выступить с единой позицией в переговорах с Ираном и США по прекращению боевых действий в Персидском заливе с последующим восстановлением свободного судоходства через Ормуз. При этом в коалиции понимают, что президент США Дональд Трамп может не принять их условия с учетом того, что ранее он заявил о неважности Ормуза для самой Америки.

Как пишет «Блумберг», на первом этапе страны, вошедшие в эту коалицию, попытаются договориться с Ираном дипломатическим путем. Если ничего не получится, то готовы применить экономические рычаги в виде санкций. Звучит отчасти забавно с учетом того, что Исламская Республика десятилетиями находится под тотальным санкционным давлением. Чего еще собираются запретить, пока неизвестно. Более действенным решением было бы как раз обратное — добиться отмены уже существующих антииранских санкций в обмен на открытие пролива.

В середине марта более 30 государств, включая Великобританию, Францию и Японию, заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. Недавно тему эту обсуждали президент Франции и премьер-министр Японии в ходе визита Макрона в Токио. Судя по заявлениям после переговоров с Такаити, ничего реального не придумали, только ограничились декларациями.

Скорее всего, аналогичная ситуация сложится и с «планом Б» у коалиции во главе с Британией. Они еще собираются поднять эту тему в ООН. Может, примут резолюцию на Генассамблее, но вот в Совбезе, где право вето у России и Китая, такие решения точно не пройдут. Тем более, что для КНР и РФ Ормузский пролив открыт. Остальным, кто не попал в «белый список» Тегерана, придется договариваться и платить. Иран и после окончания войны не намерен отказываться от своего контроля над проливом.