США оставили Японию без обещанных крылатых ракет «Томагавк»

США оставляют Японию без обещанных и, самое главное, уже оплаченных крылатых ракет «Томагавк» по причине их отсутствия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон предупредил Токио, что не сможет поставить Силам самообороны Японии 400 крылатых ракет «Томагавк» к марту 2028 года. Причина — в арсеналах США пусто, запасы ракет истощились в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Поэтому приоритетом станет восполнение собственных запасов, а потом уже поставки по заранее заключенным контрактам, как в случае с японцами.

При этом объемы производства «Томагавков» в США небольшие, за прошлый год произведено всего 100 новых ракет и еще 250 были модернизированы. А в ходе ударов по Ирану только за месяц было израсходовано порядка 850 ракет, и это еще не окончательные цифры, атаки продолжаются.

США и Япония подписали контракт на поставку ракет «Томагавк» в 2024 году. В рамках соглашения американцы должны были поставить японцам 400 новых крылатых ракет на сумму 2,4 млрд долларов. Ракеты должны пойти на вооружение восьми эсминцев класса Aegis ВМС Японии, которые сейчас модернизируются под эти ракеты.