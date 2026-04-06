Швейцария рассматривает возможность расторжения контракта на поставку пяти батарей ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 3 апреля. Федеральный совет Швейцарии 1 апреля был официально проинформирован о состоянии переговоров по программе закупки пяти батарей ЗРК "Пэтриот" производства Raytheon Technologies.

Как заявил министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер на пресс-конференции, правительство страны не исключает полного расторжения контракта. "В настоящее время мы ведем переговоры по всем возможным вариантам с США и это включает потенциальное расторжение сделки", – цитируют его слова агентства Reuters и Breaking Defense. Вместе с тем, М.Пфистер уточнил, что конкретные условия возможной отмены контракта пока не определены.

Контракт на поставку пяти батарей ЗРК "Пэтриот" в составе 17 пусковых установок, зенитных управляемых ракет GEM-T, радиолокационных станций AN/MPQ-65 и командных пунктов был заключен в 2022 году в рамках программы модернизации системы ПВО Швейцарии "Air2030". Стоимость сделки составила 2,1 млрд. долл. Поставка будет осуществляться в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Первоначальный график поставок предусматривал передачу систем в период 2026-2028 гг.

В июле 2025 года американская сторона официально уведомила Берн о перераспределении приоритетов производственной очереди в пользу поставок Украине, что сдвинуло позицию Швейцарии в производственной цепочке.

По данным Breaking Defense и Defence Industry Europe, в феврале 2026 года швейцарские официальные лица получили информацию о том, что задержка составит не менее 4-5 лет, а первоначальная операционная готовность систем переносится на 2034 год или более поздний срок в зависимости от загрузки производственных мощностей. Дополнительным фактором давления на производственную программу стал возросший мировой спрос на "Пэтриот" в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

По данным Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии, в рамках единого трастового фонда FMS аккумулируются платежи по нескольким программам одновременно: закупке ЗРК "Пэтриот", истребителей F-35A "Лайтнинг-2" и техническому обслуживанию парка F/A-18 "Хорнет". Несмотря на введенный Берном осенью 2025 года мораторий на платежи по программе "Пэтриот", американская сторона перенаправила на эту программу несколько сотен миллионов швейцарских франков, первоначально зачисленных в счет поставки F-35A, – фактически обойдя платежный мораторий за счет механизма кросс-программного перераспределения средств внутри фонда.

Совокупный объем средств, уже перечисленных Швейцарией в фонд, оценивается в диапазоне от 650 до 750 млн. швейцарских франков. Условия их возврата в случае расторжения контракта не регламентированы, что ограничивает переговорные позиции Берна. Одновременно швейцарское оборонное ведомство предупреждает: при снижении ликвидности фонда ниже критического порога под угрозой приостановки окажется весь портфель военных закупок у США, включая программу F-35A. В целях недопущения кризиса ликвидности в конце марта 2026 года Берн досрочно перечислил платеж по программе F-35A на сумму в "двузначное число" в миллионах швейцарских франков.

По оценкам, первоначальная стоимость программы в размере менее 2 млрд. швейцарских франков может увеличиться до 50%, достигнув около 3 млрд. швейцарских франков, в связи с изменениями производственных затрат и инфляцией.

Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии инициировал параллельный процесс оценки альтернативных систем ПВО большой дальности с обязательным требованием – производство должно быть локализовано в Европе или на европейских промышленных мощностях. Запрос на информацию (RFI) уже направлен потенциальным поставщикам. Окончательное решение по программе "Пэтриот" Федеральный совет планирует принять до конца июня 2026 года.