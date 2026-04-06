КСИР заявил о ракетном ударе четырьмя ракетами "Гадр" по авианосцу "Авраам Линкольн"

Баллистическая ракета Ирана «Гадр-1»
ЦАМТО, 3 апреля. Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о нанесении ракетного удара по авианосцу "Авраам Линкольн" (CVN-72) с применением четырех БР "Гадр", сообщает телеканал Press TV со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Удар, по данным пресс-службы КСИР, нанесен в рамках 91-й волны операции "Правдивое обещание".

Ракеты типа "Гадр" (Qadr) относятся к классу жидкостных баллистических ракет средней дальности семейства "Шахаб". Их дальность, по различным оценкам, составляет от 1600 до 2000 км, что позволяет поражать цели в акватории Персидского залива и Аравийского моря с иранской территории.

Пресс-служба КСИР не уточнила координаты авианосца на момент удара и не представила визуальных подтверждений поражения цели.

Атака 3 апреля является, как минимум, третьим по счету эпизодом, в котором КСИР заявляет о поражении этого корабля. О первом ударе по "Авраам Линкольн" пресс-служба КСИР объявила 1 марта 2026 года – четырьмя баллистическими ракетами в ходе 9-й волны операции "Правдивое обещание". Второй эпизод датирован 31 марта: согласно официальному заявлению КСИР, ударные беспилотники атаковали авианосную ударную группу во главе с "Авраам Линкольн", вынудив корабельное соединение изменить курс и сместиться вглубь Индийского океана. В ходе атаки 3 апреля по авианосной группе применялись баллистические ракеты "Гадр" в сочетании с тактическими БЛА. Во всех трех случаях американская сторона отрицала поражение корабля.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) и Министерство обороны США систематически опровергают заявления КСИР о поражении авианосца, квалифицируя их как недостоверные. Подтвержденных независимых данных о повреждении "Авраам Линкольн", включая спутниковые снимки или официальные заявления ВМС США, по состоянию на 3 апреля в открытом доступе не имеется.

