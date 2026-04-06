Российские ученые нашли способ снизить вредные выбросы газотурбин

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод, снижающий до 30% выбросы газотурбинных установок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Газотурбинные установки, обеспечивающие выработку электричества и тепла, используются в энергетике, авиации и нефтегазовой промышленности. Однако их работа сопровождается выбросами угарного газа и оксидов азота, вредных для людей и окружающей среды. Для сокращения выбросов используют специальные очистные устройства, но часто это либо снижает эффективность установок, либо слишком дорого для постоянного применения.

"Ученые ПНИПУ нашли новый способ снизить образование вредных веществ. Они впервые в России комплексно подошли к решению проблемы и выяснили, как уменьшить уровень угарного газа и оксидов азота. Исследование позволяет снизить объем выбросов в среднем до 30%, что напрямую сократит экологические платежи предприятий", – рассказали в университете.

Авторы построили трехмерные модели камеры сгорания и изучили влияние изменения ее длины и температуры топлива на объемы выбросов.

"В результате моделирования ученые доказали, что повышение температуры топлива приводит к снижению концентрации угарного газа в продуктах сгорания, причем независимо от того, какой длины камера. Однако важно, что при повышении до 200 градусов в самой маленькой камере концентрация оксидов азота также снизилась", – пояснили в университете.

По словам доцента кафедры "Ракетно-космическая техника и энергетические системы" ПНИПУ Николая Бачева, управление подогревом и подбор правильной длины камеры позволяют найти идеальное сочетание, при котором уровень угарного газа и оксидов азота будут сохранятся в пределах нормы.