РИА Новости

Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ

Танк ВС РФ
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

РИА Новости: танки остаются основной прорывной мощью российской армии в зоне СВО

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Танки, несмотря на возросшую боевую мощь беспилотников, остаются основной прорывной мощью российской армии в зоне специальной военной операции (СВО), заявили участники спецоперации на встрече с работниками концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"), передает корреспондент РИА Новости.

"Кто бы что ни говорил про эру беспилотников, танки будут нужны всегда. Без танков победы не видать, это основная прорывная мощь нашей армии", - заявил на встрече один из участников СВО.

Другой участник особенно отметил танк Т-80БВМ. В условиях боевых действий, где счет идет на секунды, а техника работает на пределе возможностей, "восьмидесятка" проявила себя как надежная и ремонтопригодная машина, подчеркнул он.

На встрече подчеркивалось, что благодаря грамотной конструкции Т-80БВМ поврежденные танки возвращаются в строй в кратчайшие сроки, в полевых условиях механики способны полностью перебрать ходовую часть и даже заменить башню в сборе.

Ведущий специалист по социальной работе предприятия Марина подчеркнула, что данная встреча стала для молодых сотрудников мощным напоминанием: "В наших цехах нет второстепенных задач".

"Каждая вовремя выточенная деталь, каждый собранный узел, каждая внедренная инновация - это спасенные жизни наших бойцов и наш общий вклад в победу", - сказала представитель предприятия-изготовителя.

1 комментарий
№1
06.04.2026 13:55
Цитата, q
Танки, несмотря на возросшую боевую мощь беспилотников, остаются основной прорывной мощью российской армии в зоне специальной военной операции (СВО),

А может основной прорывной силой СВО стали штурмовые группы, а танки работают из-за ЛБС в роли "бронированных САУ"....
