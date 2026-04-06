Глава Российской академии наук рассказал о работе над управлением роем беспилотников

Президент РАН Геннадий Красников
Президент РАН Геннадий Красников.
ЦАМТО, 3 апреля. Российские ученые продвинулись в технологических наработках для военных целей в сфере искусственного интеллекта, создании роботов и управлении роем беспилотников, рассказал в интервью "РИА Новости" президент РАН Геннадий Красников.

"Надо говорить не только о роботах, но еще и об искусственном интеллекте, так называемом машинном обучении, применении этих технологий в военном деле. Ведь для того, чтобы использовать робототехнику, в том числе и в вооружении, необязательно, чтобы робот был человекоподобный. Можно и на гусеничной платформе это все производить. У нас на достаточно высоком уровне наработки идут, которые, в том числе, применяются сегодня в зоне СВО", – сказал академик.

Развитие искусственного интеллекта, по его словам, сегодня связано не только с автономным транспортом, а фактически с управлением роем автономного транспорта. "То есть, когда этот автономный транспорт взаимодействует между собой: сам определяет, кто главную функцию выполняет, кто второстепенную, и уже в зависимости от меняющейся обстановки принимается решение. Оператор уже не в состоянии управлять таким количеством задач, ими управляет уже сам рой роботов. Этим уже сейчас занимаются наши исследователи", – пояснил Г.Красников.

Второй очень важный момент в управлении роем биспилотников – это понятие доверенности. "То есть все системы должны быть доверенными, чтобы никто не мог перехватить управление, когда вроде бы есть робот, а он уже чью-то другую функцию выполняет, враждебную по отношению к нам", – заключил академик.

