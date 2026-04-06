Войти
Военное обозрение

Келлог призвал Трампа создать «новое НАТО», включив в его состав Украину

336
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог призвал США создать новый военно-политический альянс, возможно, что даже с принятием в его ряды Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Генерал-лейтенант армии США в отставке и хороший друг Зеленского поддержал Трампа в его стремлении распустить НАТО. Келлог назвал страны альянса «трусами» из-за нежелания помочь США в войне против Ирана, предложив создать новый военно-политический альянс, включив в него несколько стран. По словам генерала, это могли бы быть Япония, Австралия и даже несколько стран из Европы, включая Украину.

Пересмотреть существующие оборонные альянсы, возможно, создать альянс с Японией, Австралией и некоторыми европейскими странами, готовыми вступить в бой. Даже с Украиной, которая также зарекомендовала себя как хороший союзник.

Про включение Украины в «новое НАТО» от Келлога никто и не сомневался, недаром бывший спецпредставитель Трампа несколько раз летал в Киев, где ручкался с Зеленским, чтобы потом продвигать условия Киева на переговорах. Однако эксперты сомневаются, что США нужна Украина в новом военном альянсе.

Скорей всего, Киев попытаются втянуть в новый военный союз европейцы, если к тому времени будет существовать нынешняя Украина или тот же Евросоюз. Пока и НАТО не развалилось, да и новые альянсы не созданы. Одни разговоры и предположения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Иран
США
Украина
Япония
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
