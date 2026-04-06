Спущен на воду эсминец УРО (DDG-131) "Джордж М.Нил" класса "Арли Берк"

Источник изображения: Фото: hii.com

ЦАМТО, 3 апреля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) 1 апреля объявила о состоявшейся на верфи подразделения Ingalls Shipbuilding церемонии спуска на воду эсминца УРО (DDG-131) "Джордж М.Нил".

Новый эсминец класса "Арли Берк" предназначен для поставки ВМС США.

В течение последних нескольких недель компания провела ряд проверок, чтобы убедиться в готовности корабля к спуску на воду. Затем эсминец был перемещен из цеха в сухой док, который был затоплен, после чего корабль был доставлен к достроечному причалу.

"Джордж М.Нил" станет четвертым эсминцем, построенным Ingalls Shipbuilding в версии "Флай-3" (Flight III). Корабли этой модификации будут оснащены новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, системой управления оружием "Иджис" Baseline 10, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.

Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

В общей сложности Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 35 эсминцев класса "Арли Берк". В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии строительства находится еще несколько кораблей серии в конфигурации Flight III: "Иеремия Дентон" (DDG-129), "Сэм Нанн" (DDG-133) и "Тэд Кокран" (DDG-135).

