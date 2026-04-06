В ПАО "Яковлев" назвали дату первого полета Як-130М

РИА Новости: первый полет Як-130М состоится в июне 2026 года

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый опытный полет учебно-боевого самолета Як-130М состоится в июне этого года, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский.

Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения и в конфликтах низкой интенсивности.

Базовый Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.