Песков: Путин ведет переговоры о прекращении конфликта на Ближнем Востоке

Москва официально прокомментировала заявление Трампа о возможном выходе США из НАТО, пишет Newsweek. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что альянс считается враждебным для России. Он добавил, что Путин ведет переговоры с ближневосточными странами и готов помочь в решении конфликта.

Россия рассматривает НАТО как враждебный альянс, заявил пресс-секретарь Кремля после того, как Дональд Трамп высказал предположение, что США могут выйти из организации.

Отвечая на вопросы о выступлении американского президента по поводу войны с Ираном, а также о будущем военного альянса, Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин ведет переговоры с лидерами стран региона о попытках положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

"Президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло", — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Заявление Дмитрия Пескова прозвучало на следующий день после того, как Трамп в интервью британской газете The Telegraph намекнул, что США, возможно, попытаются выйти из НАТО, добавив, что вопрос о выходе из договора "не подлежит пересмотру".

Президент США заявил: "НАТО никогда не производила на меня впечатления. Я всегда знал, что это „бумажный тигр“, и, кстати, Путин тоже это знает".

Это интервью стало очередной критикой на фоне растущего недовольства альянсом со стороны администрации Трампа с начала войны с Ираном. Отношения и до этого были напряженными из-за настойчивых попыток президента присоединить Гренландию в начале этого года, однако еще больше ухудшились после того, как европейские лидеры отвергли призывы президента США о помощи в открытии Ормузского пролива. Этот важный для мировой нефтяной промышленности водный путь был заблокирован Тегераном во время нынешнего конфликта.

В заявлении для журнала Newsweek, сделанном в среду после угроз Трампа выйти из альянса, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сказала: "Президент Трамп ясно выразил свое разочарование НАТО и прочими союзниками. Как подчеркнул президент, „Соединенные Штаты это запомнят“".

После начала российско-украинского конфликта НАТО объявила Россию своей "наиболее значительной и прямой угрозой". Совсем недавно страны альянса обвинили Москву в ведении гибридной войны после обнаружения дронов над объектами критической инфраструктуры, такими как аэропорты, атомные электростанции и военные базы (это ложные обвинения — прим. ИноСМИ).

Однако в последние месяцы позиции альянса как единого фронта пошатнулись после высказываний Дональда Трампа и других членов его администрации о будущей роли США в НАТО.

Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут "пересмотреть" свою роль после того, как некоторые европейские страны ограничили доступ американских военных к своим базам и воздушному пространству для нанесения ударов по Ирану.

Испания закрыла свое воздушное пространство для военных самолетов США на время войны. Италия отказала американским бомбардировщикам в доступе к авиабазе, а Франция подверглась критике со стороны Трампа за закрытие своего воздушного пространства для самолетов, перевозивших оружие в Израиль.

Рубио в беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити заявил: "Если сейчас ситуация дошла до того, что, будучи членами НАТО, мы не можем использовать эти базы... для защиты интересов Америки, то НАТО — это улица с односторонним движением".

Трамп в написал в соцсети Truth Social: "Франция не разрешила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией. Франция была КРАЙНЕ БЕСПОЛЕЗНОЙ против „иранского мясника“, который был успешно уничтожен! США ЭТО ЗАПОМНЯТ!!!"

Если США примут решение выйти из НАТО, любое президентское решение о выходе должно быть одобрено двумя третями голосов Сената или утверждено Конгрессом.

Тоби Мейджес — редактор новостного отдела журнала Newsweek, работающий в Лондоне. Сфера его интересов — новости США, политика и международные отношения. Работает в Newsweek с 2025 года. Ранее работал в MailOnline. Более десяти лет освещает самые разные темы со всего мира.