Дым над тропой: новые дроны «Завеса» прячут штурмовые группы на поле боя

Роботизированные комплексы позволяют эффективно скрыть от врага продвижение солдат и техники

В зоне проведения специальной военной операции наши бойцы начали использовать дрон «Завеса». Небольшая гусеничная машина позволяет прикрыть от противника дымом бойцов и технику. Ее можно использовать и при обороне, и при проведении наступательных операций. Особенно полезны такие роботизированные комплексы при поддержке штурмовых групп — новая техника позволяет скрыть их маневры от пехоты и FPV-дронов противника, отмечают военные эксперты.

Защитный шлейф

Новый наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Завеса» — это универсальная гусеничная платформа «Торпеда», на которой смонтированы две большие дымовые шашки. Они предназначены для установки маскировочного шлейфа на поле боя или в тыловых районах.

Продолжительность и интенсивность пуска дыма зависит от объема установленных шашек, рассказали «Известиям» разработчики машины — инженеры отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса.

НРТК «Завеса» управляется дистанционно — по радиосвязи, отметили они.

— В боях на одном из направлений под Краматорском операторам отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» удалось с помощью НРТК «Завеса» создать видимость маневра и тем самым отвлечь противника от наступления смежного подразделения совсем в другом месте, — рассказали «Известиям» разработчики.

Проблемы маскировки на поле боя

В условиях массового применения дронов проблема маскировки на поле боя выходит на передний план, рассказал «Известиям» военный эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко.

— Лучше, чем дымовая завеса, ничего нет: она позволяет полностью скрыть позиции или группы бойцов на определенном участке местности, — объяснил он. — Наша армия располагает большим набором соответствующей специальной техники, например на базе КамАЗов. Те же дымовые мортирки есть на бронетехнике — на БПМ и танках. Но такая техника обладает большими габаритами, и в условиях применения БПЛА ее не всегда можно подтянуть к переднему краю — без обеспечения благоприятных условий она будет быстро обнаружена и уничтожена противником.

Сейчас бронетехника на поле боя — приоритетная цель для ВСУ, и ее использование не всегда оправдано, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин.

— Танк или БМП дорого стоят, а уничтожить их с помощью копеечных тактических дронов достаточно просто, — уточнил он. — По этой причине бронированную технику не используют для установки завес без особой надобности.

Сейчас бои ведутся небольшими группами по два-три бойца, и в такой ситуации пехоте приходится надеяться на собственные силы, отметил Олег Желтоножко.

— Бойцы при необходимости берут с собой дымовые гранаты или шашки, — напомнил он. — Но последние не так уж просты при использовании: их надо установить в определенном месте, учитывая направления ветра. К тому же граната или дымовая шашка создает небольшое облако, а новый дрон прикроет значительный участок местности.

Не стоит забывать, что дымовые шашки и гранаты — это лишний груз, который приходится нести бойцам на себе. При ведении маневренных и во многом автономных боевых действий это становится проблемой для личного состава. Солдаты, собираясь в бой, либо экономят на основном боекомплекте, либо быстрее устают, отметили эксперты.

— Дрон типа «Завеса» в этом случае хороший помощник, — считает Олег Желтоножко.

Спрячет и днем и ночью

Многое зависит и от состава аэрозоля, который будет нести НРТК «Завеса», отметил Юрий Лямин.

— Дрон должен выполнять свои защитные функции в любое время суток, — пояснил он. — Днем для защиты от тех же FPV-дронов подойдет обычный дым — его будет достаточно для маскировки наших сил. Ночью можно применять специальные составы, которые помогут «ослепить» приборы ночного видения и БПЛА с тепловизорами.

Такое прикрытие поможет совершать скрытные маневры и сохранять жизни наших бойцов, уверены эксперты.

Способ защиты военной техники и личного состава с помощью дыма известен давно, напомнил Олег Желтоножко.

— В кинохронике времен Великой Отечественной войны можно увидеть наши танки Т-34 или ИС с небольшими бочонками на корме — это и есть дымовые машины, которые могли закрыть бронетехнику от глаз немецких авиаразведчиков и ударных самолетов — всё повторяется на новом витке развития боевой техники, — резюмировал эксперт.

Помощник с огнеметом

Дроны сейчас активно внедряются в российской армии. «Известия» писали, что курс управления и применения наземных роботизированных платформ недавно включили в программу подготовки мотострелковых подразделений. На занятиях бойцов учат ведению огня из гранатометов и стрелкового оружия, которые установлены на дистанционно управляемых аппаратах.

Кроме того, военнослужащие должны уметь обслуживать и ремонтировать технику, а также менять вооружение и работать с разными прицельными комплексами.

Наращивание количества наземных дронов позволит мотострелковым соединениям увеличить интенсивность огневого воздействия на подразделения противника не только при проведении атак, но и при оборонительных действиях.

Пулеметы, установленные на роботизированных комплексах, будут уничтожать автомобили, личный состав и огневые точки. Гранатометы смогут поражать танки, бронетехнику и автотранспорт.

Огневая мощь НРТК постоянно растет. «Известия» писали о комплексе «Рой» с шестью пехотными огнеметами «Шмель». Аппарат уже получил боевое крещение в зоне СВО. При поддержке штурмовых действий бойцов Южной группировки наши бойцы с помощью него буквально выжгли противника на хорошо укрепленных позициях.

Богдан Степовой

Андрей Федоров

Андрей Буевич