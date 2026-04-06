Сборный момент: союзники Ирана применили новые дроны-ракеты

Эксперты считают, что аппараты, которые переносят в ящиках, могут использоваться для поражения морских целей и десантных сил США

В боях на Ближнем Востоке начали применять новые иранские дроны-ракеты с реактивными двигателями. Новинка представляет собой изделие, запускаемое с легкой мобильной установки. Впервые этот аппарат был продемонстрирован в линейке вооружений сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в феврале 2025 года. Эксперты отмечают, что подобное оружие может быть эффективно при ударах по кораблям в Ормузском проливе и по десантным силам в случае начала наземной операции.

Дрон-трансформер из ящика

В Сети появилось видео, опубликованное ливанским движением «Хезболла», на котором показано применение реактивного аппарата, тип которого в современной классификации обозначается как дрон-ракета или легкая крылатая ракета. Эксперты, опрошенные «Известиями», опознали в нем иранское изделие, впервые демонстрировавшееся среди вооружений сухопутных войск КСИР в феврале 2025 года. Название новой системы пока неизвестно.

Новый летательный аппарат получил необычную конструкцию, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Дрон оснащен двумя микротурбореактивными двигателями, которые расположены по бокам фюзеляжа в хвостовой части, — объяснил он. — Его длина — около 2 м. В небо аппарат отправляют с помощью порохового ускорителя, так как мощности маршевых двигателей недостаточно для взлета. Для пуска используется компактная и легкая пусковая установка из металлических реек — ее очень легко перевозить и быстро собирать на месте. Для удобства передвижения на местности она снабжена небольшими колесами.

Сам аппарат тоже быстросборный, считает Лямин.

— Крылья, хвостовая часть и реактивные двигатели у него легко снимаются, — отметил эксперт. — На изображении видно, что они крепятся к фюзеляжу с помощью нескольких болтов. Собрать такой аппарат, пользуясь краткой инструкцией, не сложнее сборки бытового устройства.

Иранский дрон-ракета. Источник: x.com

На иранских фотографиях изделия размещены на небольших неприметных деревянных ящиках с ручками по бокам — именно в них такие системы и перевозятся, уверен эксперт. В таком виде иранские дроны в последние годы поставляются с заводов в войска и сторонним потребителям. Такой принцип упаковки был заимствован у гражданских производителей бытовой техники, отметил эксперт.

Это можно считать одним из достоинств конструкции. В частности, новые системы вооружения можно скрытно доставлять союзникам на Ближнем Востоке. Разборная конструкция позволяет перевозить дроны-ракеты на значительные расстояния, что особенно важно в условиях господства авиации вероятного противника. Кроме того, такие системы можно быстро развертывать и применять.

Аппарат обладает хорошей управляемостью: у него есть закрылки и развитое хвостовое оперение с рулевыми плоскостями. Это свидетельствует о высокой точности наведения.

Боевая ценность

По своим характеристикам иранская новинка относится к классу ударных беспилотников типа «Шахед» или российских аппаратов семейства «Герань». Однако новая система оснащена не поршневыми, а двумя турбореактивными двигателями — и это ее ключевое отличие.

— Новый иранский аппарат развивает скорость, сопоставимую со скоростью классической крылатой ракеты, — 700–800 км/ч и, возможно, выше, — рассказал военный аналитик Дмитрий Корнев. — Для сравнения, беспилотники с поршневым двигателем обычно развивают скорость до 200 км/ч. Такие цели легче поражаются вертолетами или средствами противовоздушной обороны малой дальности.

Именно скоростные характеристики делают новинку смертельно опасной для любого противника, считают эксперты.

— Для поражения такой цели требуется скоростная авиация, то есть полноценные самолеты класса истребитель-перехватчик, — отметил Дмитрий Корнев. — А при уничтожении подобных целей с земли придется задействовать зенитные ракетные комплексы, использующие сравнительно дорогие управляемые ракеты, например комплексы Patriot.

Именно дефицит таких боеприпасов сейчас наблюдается у сил коалиции на Ближнем Востоке. По этой причине новинка станет неприятным сюрпризом для противника. Немаловажно и то, что иранская новинка заметно дешевле классических крылатых ракет или боеприпасов к системам ПВО. С помощью нее выгодно истощать запасы дорогих зенитных боеприпасов противника.

Дальность действия аппарата сравнительно невелика — около 200 км, считает Юрий Лямин.

— Значительная дальность такой системе не требуется, — отметил он. — Ее задача — поражать цели на ближайшей оперативной и оперативно-тактической глубине. В то же время аппарат способен нести достаточно мощную боевую часть массой в несколько десятков килограммов.

Аппарат можно отнести к высокоточному оружию. Скорее всего, он управляется с помощью инерционных датчиков или системы спутниковой навигации — последняя обеспечивает точное попадание или минимальное отклонение от цели, отмечает Юрий Лямин.

Такие машины хорошо использовать по целям с заранее известными координатами: военным базам, заводам, зданиям или дорожно-транспортной инфраструктуре.

— Если на такой дрон будет установлена система самонаведения, он сможет наносить удары и по движущимся объектам, например кораблям, группам автомобилей, десантным средствам и другим аналогичным целям, — отметил Дмитрий Корнев.

Радиус действия аппаратов позволит их активно использовать при защите островов в Ормузском проливе или отражении морских десантов.

Эксперты отмечают, что дроны с реактивными двигателями имеются и у ряда других государств и активно применяются в современных вооруженных конфликтах. Для Ирана эта модель может стать первым серийным ударным аппаратом подобного класса.

Богдан Степовой