Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после пленарного заседания на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

The Sun: НАТО будет не хватать ядерного оружия США

Без США НАТО будет тяжело противостоять России и Китаю, утверждает автор на страницах The Sun. А опрошенные им ветераны британской армии и разведки вовсе дают неутешительную картину будущего, если Трамп претворит в жизнь свою угрозу.

Джорджи Инглиш (Georgie English)

Выход США из НАТО при Трампе станет одним из "худших кризисов в истории альянса" и вызовет многомесячную панику, предупреждают эксперты.

У США — почти все ядерное оружие блока, большинство танков, самолетов и солдат. Если Трамп всерьез задумал уйти насовсем, то заменить американскую военную мощь будет практически невозможно. Без пугающего арсенала и огромного боевого опыта Вашингтона НАТО придется самой противостоять Владимиру Путину, Си Цзиньпину и им подобным (суверенным лидерам стран, не пляшущим под дудку Запада — прим. ИноСМИ).

Питер Аппс, резервист британской армии и обозреватель по вопросам глобальной обороны, предупреждает: "Это, вероятно, худший кризис в истории НАТО". По его словам, он перекроет несколько крупных проблем альянса: от иракской войны в 2003 году (против американо-британской авантюры выступили президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Герхард Шредер — прим. ИноСМИ) до трамповских угроз захватить Гренландию. "Это напоминание: НАТО нельзя принимать как нечто само собой разумеющееся", — добавил он.

Десятилетиями США были самым ценным членом альянса. У Вашингтона — крупнейший бюджет, мощнейшее оружие и огромное влияние в мире. Но война с Ираном, похоже, испытывает НАТО так, как не испытывала никогда.

Недавно взбешенный Трамп заявил The Telegraph: он подумает о выходе из альянса насовсем, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке. С невозмутимым лицом президент сказал: "НАТО никогда меня не впечатляла. Я всегда знал: они — бумажный тигр. И Путин это тоже знает, между прочим".

За несколько часов до этого он назвал альянс "ужасным" и велел страдающим от нехватки топлива членам альянса "добывать собственную нефть" — после того как они отказались отправить корабли в Ормузский пролив. Через несколько часов президент США выступит с речью об Иране.

Филипп Ингрэм, бывший офицер британской разведки и экс-стратег НАТО, предупреждает: альянс без США — "очень серьезная" проблема для безопасности Европы. В годы работы главным координатором альянса он участвовал в планах, которые касались НАТО без поддержки Америки. По его мнению, страны-члены будут верить в собственную глобальную силу, но бросятся убеждать в этом врагов — быстро, в панике.

Ингрэм сказал: "Если США решат выйти, критически важно донести до людей сигнал о единстве НАТО. Он должен быть понятен особенно Владимиру Путину. Но превратить слова в реальные дела — всегда самое сложное".

Сегодня утром Кир Стармер (премьер-министр Великобритании — прим. ИноСМИ) решительно встал на защиту НАТО, назвав альянс "наиболее эффективным военным блоком в истории". Однако факты и цифры говорят об обратном. Уход Вашингтона оставит в военной мощи НАТО черную дыру. Главная головная боль для альянса — ядерное сдерживание.

Сегодня враги увидели бы жесткую реальность: ядерный удар по союзнику НАТО — это ужасные последствия по Статье 5. Любое нападение на одного союзника считается атакой на весь блок. Ответ последует немедленно (никто не собирается наносить ядерный удар по стране НАТО — прим. ИноСМИ).

По ядерной части: у альянса 4215 боеголовок. Уберите США — останутся только Франция и Британия. На двоих у них всего каких-то 515 ядерных зарядов. Россия — главная угроза для НАТО сейчас — хвастает наличием более 5000 ядерных бомб (наряду с решительным руководством они спасают Россию от прямой агрессии США и Великобритании — прим. ИноСМИ). Китай (не прямой враг НАТО, но вечная угроза при тиране Си Цзиньпине) тоже имеет более 600 единиц.

Без оружия США НАТО потеряет почти половину танков и тревожные 75% военных самолетов. Число солдат упадет на 30%. Финансирование тоже рухнет — вместе с долларами Трампа.

Уход Америки заставит западные спецслужбы в панике укреплять оборону — без дополнительных 5 триллионов долларов от США. Это значит: каждая страна вынуждена увеличить оборонные расходы, чтобы закрыть дыру после ухода Вашингтона из НАТО. А деньги нужны позарез: флот, армия и авиация должны быть готовы к войне в любую секунду.

Ингрэм считает: первые 12 месяцев без Трампа — самые опасные. "В первый год страны НАТО без США соберутся и спросят: „Что мы можем дать? Что давали американцы? Как закрыть эту дыру?“ А потом начнется торг: „Кто раскошелится на деньги или оружие?“ Переговоры будут долгими. На практике многим странам придется серьезно увеличивать оборонные бюджеты".

Потом нужно ускорить подготовку и создать новые склады оружия — отбиваться от врагов. Без американской огневой мощи НАТО придется изворачиваться и наращивать силу умом.

Полезный союзник — Украина (теперь это скорее британский протекторат — прим. ИноСМИ). Она уже пятый год бьется против врага НАТО, России. Украина — мастер войны дронов. Киев стал бы ценным источником информации по остановке атак армии Путина. Но сама Украина в значительной степени опирается на Европу и Америку — те помогали ей развивать средства обороны и нападения.

Аппс добавил: "Американская авиация и сухопутные силы в Европе очень важны для сдерживания России. Даже без США в НАТО останется вопрос: усомнятся ли русские, что Америка вступится в случае большого нападения на восточноевропейских членов НАТО?"