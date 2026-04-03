Китайская AGIBOT отчиталась о 10000-м выпущенном андроиде

Роботы AGIBOT

Компания AGIBOT из КНР сообщила о выпуске своего десятитысячного робота-андроида. Достижение такого объема говорит не просто об увеличении выпуска, а о глубинной трансформации подходов к производству. Если раньше усилия разработчиков были направлены на то, чтобы доказать стабильную работу своих андроидов в тестовых условиях, то сегодня задача сместилась в сторону стандартизации цепочек поставок и выхода на крупный коммерческий рынок.

Динамика производственных показателей AGIBOT наглядно иллюстрирует ускорение темпа коммерциализации бытовых роботов. На сборку первой тысячи было потрачено около 2 лет. Переход с 1000 до 5000 единиц занял около года. Самый впечатляющий рывок произошел на финишном отрезке: с 5000 до 10000 машин компания добралась всего за три месяца, увеличив скорость выпуска более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим этапом. В AGIBOT связывают этот прогресс с отладкой логистики, унификацией комплектующих и более слаженной работой производственных мощностей. Большая часть выпущенных роботов уже задействована в реальных условиях. В логистике они помогают сортировать и перемещать грузы, в розничной торговле и выставочных центрах консультируют посетителей, в гостиничном бизнесе берут на себя функции администраторов. Роботы AGIBOT нашли применение в образовательных учреждениях, а также непосредственно на заводах, поддерживая производственные процессы совместно с работниками-людьми. Спрос на продукцию AGIBOT не ограничивается только Китаем: ботов компании можно встретить на разных континентах, а заказчики перешли от единичных тестовых внедрений к масштабным развертываниям, что говорит о формировании устойчивого коммерческого спроса. Накопленные данные с работающих машин позволяют непрерывно совершенствовать ПО и аппаратную часть, постепенно повышая надежность и расширяя функциональность систем.

