203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии

Американские самоходные артиллерийские установки M110A2 калибра 203 мм появились на вооружении ВСУ. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на официальный аккаунт 52-й отдельной артиллерийской бригады украинской армии.

203-мм САУ М110А2 поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады. По количеству поставленных установок данных нет, на странице бригады лишь констатируется сам факт получения гаубиц на вооружение. Входящая в состав 3-го штурмового корпуса 52-я ОАБр ранее имела на вооружении 155-мм колесные САУ «Богдана» украинского производства, а также чешские РСЗО RM-70 Vampire. Теперь в составе бригады появится и тяжелая артиллерия.

Хотя сообщений о поставках американских САУ M110A2 в последнее время не было, в октябре прошлого года прошла информация, что греческое Минобороны готовит передачу Киеву как раз этих орудий, но не напрямую, а по разработанной схеме. Гаубицы продаются Чехии по межправительственному соглашению, после чего отправляются на Украину.

Всего речь шла о 60 единицах САУ M110A2, выведенных из эксплуатации, снятых с баланса, но предварительно находившихся в боеготовом состоянии. Требовался небольшой косметический ремонт для придания товарного вида. Также вместе с гаубицами планировалось передать 150 тысяч снарядов калибра 203 мм, из которых 50 тысяч осколочно-фугасных М106, 30 тысяч кассетных M404 ICM, 30 тысяч кассетных M509A1 DPICM и 40 тысяч активно-реактивных кассетных M650 HERA.

Модификация гаубицы M110A2 появилась в 1978 году. Боевая масса — 28 400 кг. Мощность двигателя — 405 л.с. Скорость — до 55 км/ч. Запас хода — 523 км (325 миль).

1 комментарий
№1
06.04.2026 13:12
Цитата, q
Гаубицы продаются Чехии по межправительственному соглашению, после чего отправляются на Украину.

Неужели так сложно разрушить все основные дороги, мосты, тоннели связывающие Украину с её западными соседями?
За четыре года войны там давно бы следовало устроить  транспортный коллапс...
