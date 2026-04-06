В США назвали количество потерянных в ходе «Эпической ярости» БПЛА MQ-9 Reaper

США в ходе операции «Эпическая ярость» потеряли 16 беспилотников MQ-9 Reaper. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников Пентагона.

Американские БПЛА MQ-9 Reaper, ранее сутками висевшие над территорией Ирана, в настоящее время появляются на короткое время и тут же уходят. А высотные беспилотники MQ-4C Triton вообще практически не подходят к побережью Ирана, стараясь держаться подальше. И это всё происходит на фоне «уничтоженной» Трампом иранской ПВО.

Если MQ-4C Triton американцы пока не теряли, потому что данные БПЛА используются в основном над морем, то MQ-9 Reaper иранцы набили уже аж 16 штук. Причем по 10 из них есть подтверждения поражения зенитными ракетами, а также снимки и видео упавших обломков.

«Падения» MQ-9 Reaper начались 7 марта, когда два БПЛА были сбиты в Исфахане и в провинции Хормозган. 9 марта дрон сбит в провинции Бушер. 11 марта в провинции Керман, 14 марта в районе Бендер-Аббаса. 22 марта в районе Бушера. 28 марта в Ширазе, 29 марта востоку от Ормузского пролива и 30 марта 2 беспилотника сбиты над Исфаханом.

Также часть беспилотников была уничтожена на земле в результате ударов по американским военным базам. Один был сбит в Катаре «дружественным» огнем.

При этом сами иранцы заявляют, что количество потерянных США беспилотников может быть гораздо больше.