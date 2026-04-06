Военное обозрение

В США назвали количество потерянных в ходе «Эпической ярости» БПЛА MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru

США в ходе операции «Эпическая ярость» потеряли 16 беспилотников MQ-9 Reaper. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников Пентагона.

Американские БПЛА MQ-9 Reaper, ранее сутками висевшие над территорией Ирана, в настоящее время появляются на короткое время и тут же уходят. А высотные беспилотники MQ-4C Triton вообще практически не подходят к побережью Ирана, стараясь держаться подальше. И это всё происходит на фоне «уничтоженной» Трампом иранской ПВО.

Если MQ-4C Triton американцы пока не теряли, потому что данные БПЛА используются в основном над морем, то MQ-9 Reaper иранцы набили уже аж 16 штук. Причем по 10 из них есть подтверждения поражения зенитными ракетами, а также снимки и видео упавших обломков.

«Падения» MQ-9 Reaper начались 7 марта, когда два БПЛА были сбиты в Исфахане и в провинции Хормозган. 9 марта дрон сбит в провинции Бушер. 11 марта в провинции Керман, 14 марта в районе Бендер-Аббаса. 22 марта в районе Бушера. 28 марта в Ширазе, 29 марта востоку от Ормузского пролива и 30 марта 2 беспилотника сбиты над Исфаханом.

Также часть беспилотников была уничтожена на земле в результате ударов по американским военным базам. Один был сбит в Катаре «дружественным» огнем.

При этом сами иранцы заявляют, что количество потерянных США беспилотников может быть гораздо больше.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 14:56
Комментарий к "Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ"
  • 06.04 14:31
  • 15372
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.04 13:55
  • 1
Основной прорывной мощью российской армии являются танки, заявили в УВЗ
  • 06.04 13:45
  • 3
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 06.04 13:29
  • 1
БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
  • 06.04 13:26
  • 1
«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков
  • 06.04 13:12
  • 1
203-мм американские САУ M110A2 появились на вооружении украинской армии
  • 06.04 12:55
  • 976
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 12:43
  • 114
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)