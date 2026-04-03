NYT: Европа задумалась о создании собственной ядерной защиты

Власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях, отмечают СМИ.

Европейский ядерный зонтик, который обеспечивает США, остается незаменимым. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал его сохранить, однако европейские государства активно обсуждают альтернативы, отмечает The New York Times.

Британия и Франция – единственные ядерные державы Европы – совместно с Германией и Швецией рассматривают варианты расширения своего ядерного потенциала, пишет издание. Оно также отмечает, что Франция заявила о намерении увеличить свои ядерные арсеналы, а Британия решила восстановить авиационный компонент ядерной триады, дополнив подводные лодки самолетами-носителями. Тем не менее, ядерное сдерживание Британии все еще технически зависит от США, а французский арсенал традиционно защищает только национальные интересы.

Причины для усиления самостоятельности Европы усилились после того, как Трамп принял решение нанести удар по Ирану без консультаций с союзниками и лишь затем потребовал их поддержки. По мнению бывшего госсекретаря по европейским делам Португалии Бруну Машайша, американская операция выглядит как поражение. "Это даст Европе мощный импульс", – заявил он. По его словам, теперь европейцам приходится все четче выбирать между автономией и опорой на США, поскольку "ощущение, что США уже не способны защитить даже при желании".

Премьер-министр Британии Киир Стармер, реагируя на угрозы Трампа, подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с европейскими союзниками и Евросоюзом. "Наши долгосрочные национальные интересы требуют более тесного партнерства с союзниками в Европе", – заявил он.

Бывший германский посол в Вашингтоне Вольфганг Ишингер прокомментировал в соцсетях, что выход США из НАТО стал бы "подарком для милитаризующейся России", ведь вытеснение США из Европы всегда было одной из главных целей Кремля. Бывший американский посол в НАТО Николас Бернс назвал возможный выход США из альянса "катастрофой для глобального влияния Америки" и выразил сомнения, что Конгресс такое одобрит.

Бернс также отметил, что НАТО – оборонительный союз, который поддержал США после событий 11 сентября, но атака на Иран была инициирована без согласования с союзниками и вне рамок НАТО. Сейчас, чтобы удовлетворить требования Трампа, большинство стран-участниц альянса уже готовы помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе после окончания военного конфликта. Эту коалицию для патрулирования пролива организовали Британия и Франция, и в нее сейчас входят около 35 государств.

Ранее президент США пригрозил прекратить поставки оружия на Украину, если Европа не присоединится к Ормузской коалиции. Однако заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков отметил попытки ряда политиков Европы и США сорвать российско-американский диалог по урегулированию на Украине.

Тимур Шайдуллин