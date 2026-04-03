Противник показал фото украинской баллистической ракеты FP-7 «Пеликан»

Информационные ресурсы противника опубликовали фотографию, на которой можно детально рассмотреть украинскую баллистическую ракету FP-7 «Пеликан», как утверждается, созданную на основе зенитных ракет семейства 48Н6 (5В55) для ЗРК С-300.

По словам разработчиков, FP-7 уже полностью готова к применению, несет боевую часть массой 250 килограммов и способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме того, на Украине продолжается разработка более мощной баллистической ракеты FP-9, оснащенной 800-килограммовой боевой частью и, как утверждается, способной поражать цели на расстоянии до 855 километров. Дальнобойную ракету FP-9 обещают представить уже в течение двух месяцев. Противник прямо заявляет, что задачами этой ракеты будут удары по Москве.

При этом очевидно, что появление у противника собственных дальнобойных баллистических ракет, перехват которых представляет из себя гораздо более сложную задачу, чем поражение дронов самолетного типа и крылатых ракет, в перспективе может создать определенные проблемы не только для прифронтовых регионов, но и для объектов, расположенных на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Недооценивать возможности противника при этом не стоит: ракеты «Фламинго», которые изначально воспринимались с изрядной долей скепсиса, спустя определенное время все чаще применяются противником и, несмотря на явное несовершенство своей конструкции, способны доставлять существенные проблемы.