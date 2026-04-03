Удары по Харькову: ВС РФ протестировали новые реактивные «Герани»

Российские ВС нанесли удар по Харькову дронами-камикадзе, но не обычными, а реактивными. Подконтрольные Киеву власти заявляют, что ранее такие беспилотники по городу не применялись.

Реактивные «Герани» впервые появились над Харьковом, по имеющимся данным, наши били по тыловым объектам ВСУ, а также по украинской логистике, заодно тестируя новые беспилотники. По данным украинского подполья, дроны поразили несколько объектов в самом городе, а также за городом. Причем украинская ПВО сделать с новыми российскими дронами-камикадзе ничего не сумела, дроны-перехватчики просто не могли догнать «Герани», скорости не хватало.

Глава Харьковской ВГА Терехов подтвердил удары, заявив, что с начала суток было нанесено 11 ударов, а большинство применяемых ВС РФ БПЛА были реактивными.

О появлении на вооружении российских войск реактивных «Гераней» ранее предупреждал украинский эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов, являющийся советником министра обороны Украины. Он заявлял, что российские специалисты уже разработали реактивные дроны-камикадзе, против которых украинские дроны-перехватчики окажутся бесполезными. По словам Бескрестнова, на Украине средства борьбы с такими беспилотниками не разрабатываются.

Стоит отметить, что о применении реактивных российских беспилотников на Украине заявляли еще в 2025 году. Видимо, до Харькова они раньше не долетали, или это какая-то другая модель.