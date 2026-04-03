Военное обозрение

Удары по Харькову: ВС РФ протестировали новые реактивные «Герани»

Источник изображения: topwar.ru

Российские ВС нанесли удар по Харькову дронами-камикадзе, но не обычными, а реактивными. Подконтрольные Киеву власти заявляют, что ранее такие беспилотники по городу не применялись.

Реактивные «Герани» впервые появились над Харьковом, по имеющимся данным, наши били по тыловым объектам ВСУ, а также по украинской логистике, заодно тестируя новые беспилотники. По данным украинского подполья, дроны поразили несколько объектов в самом городе, а также за городом. Причем украинская ПВО сделать с новыми российскими дронами-камикадзе ничего не сумела, дроны-перехватчики просто не могли догнать «Герани», скорости не хватало.

Глава Харьковской ВГА Терехов подтвердил удары, заявив, что с начала суток было нанесено 11 ударов, а большинство применяемых ВС РФ БПЛА были реактивными.

О появлении на вооружении российских войск реактивных «Гераней» ранее предупреждал украинский эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов, являющийся советником министра обороны Украины. Он заявлял, что российские специалисты уже разработали реактивные дроны-камикадзе, против которых украинские дроны-перехватчики окажутся бесполезными. По словам Бескрестнова, на Украине средства борьбы с такими беспилотниками не разрабатываются.

Стоит отметить, что о применении реактивных российских беспилотников на Украине заявляли еще в 2025 году. Видимо, до Харькова они раньше не долетали, или это какая-то другая модель.

  • 06.04 04:56
  • 965
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 06.04 00:46
  • 15369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 19:04
  • 2
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 05.04 19:03
  • 113
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)
  • 05.04 14:40
  • 5
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 04.04 22:54
  • 1
Опасные роботы: зенитчиков научат борьбе с наземными дронами
  • 04.04 22:50
  • 1
Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней
  • 04.04 22:46
  • 1
Тяжелый дрон ВС России превзошел "Бабу-ягу" во время боев за Константиновку
  • 04.04 22:41
  • 1
Комментарий к "Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35"