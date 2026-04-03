Украинские ракеты «Фламинго» не обладают теми характеристиками, которые им приписывают киевские власти. К тому же их очень мало на вооружении ВСУ. Об этом заявил генерал немецкого Бундесвера Эрхард Бюлер.

Ракеты «Фламинго», которыми постоянно хвастает Зеленский, рассказывая, как они якобы поражают российские цели, оказались примитивными. Такую характеристику им дал немецкий генерал. По словам Бюлера, по ракете видно, что она еще «сырая», над ней необходимо еще работать и работать, чтобы довести до серийного выпуска. Но Киев торопит, ему нечем бить по российской территории, поэтому в ход пошли эти «недоделки».

Да и с точностью у «Фламинго» большие проблемы, ракета практически всегда попадает не туда, куда ее направляли. Это если она долетает, потому что она дозвуковая и очень большого размера, прекрасно видимая на радарах. Чем российская ПВО и пользуется, перехватывая запущенные ракеты.

Точность попадания пока не такая, какую хотели бы видеть украинцы. И это видно по тому факту, что их все еще часто сбивают.

Как подчеркивает генерал, количество ракет «Фламинго» у ВСУ небольшое, видимо, по причине того, что несколько месяцев назад российские ракеты накрыли фабрику «Фламинго» компании Fire Point.

Однако генерал призывает украинцев не унывать, «допилить» ракету до необходимой кондиции и потом интегрировать в свои системы вооружения.