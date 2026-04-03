Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

Вид с борта корабля Orion на Землю.
В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

Сегодня, в 01.35 2 апреля 2026 года (по московскому времени), ракета SLS впервые за 15 лет своей разработки вывела в космос корабль с людьми. В самом начале миссия испытала две проблемы: во-первых, какое-то время не работала связь (точнее, работала в одну сторону). Используемая NASA на околоземной орбите система связи, Tracking and Data Relay Satellite, также как и сходная система американских военных до 2020-х, — очень устаревшая и регулярно испытывает проблемы. По этой же причине видео из космоса от NASA по качеству резко уступают таким же от SpaceX, которая использует более продвинутый Starlink. Это легко наблюдать и на видеотрансляции с Orion в этом полете. Однако связь через некоторое время все же заработала.

Второй сложностью был туалет. Orion — вообще первый космический корабль землян для глубокого космоса, у которого есть туалет. В эпоху «Аполлонов» астронавты в лунных миссиях клеили пакеты скотчем к ягодицам: это не только было неудобно, но и создавало угрозу загрязнения гермообъема, что небезопасно электротехнически (проблемы из-за этого же потом были и на шаттлах). У Crew Dragon туалет есть, но он находится неизолированно от общего гермообъема (есть лишь тонкая звукопроницаемая шторка), поэтому астронавты и российские космонавты, летающие кораблями SpaceX, пользуются им лишь в крайних ситуациях.

С технически новым узлом пришли и новые проблемы: сразу он на Orion не запустился. При тестировании работоспособности систем корабля после запуска оказалось, что он неактивен. Поскольку в космических условиях туалет требует создания насосом отрицательного давления в принимающих трубах, это значило, что им нельзя пользоваться. Миссия к Луне десятидневная, и при неисправном туалете она была бы серьезно затруднена. После многоступенчатой перезагрузки система заработала.

Во второй половине дня по Москве экипаж выполнил 43-секундное включение двигателей, нужное для поднятие высоты орбиты корабля. Orion нуждается в таком подъеме высоты орбиты перед тем, как выйти на траекторию к Луне. Финальный импульс, выводящий к Луне, должен произойти примерно в два часа ночи 3 апреля по Москве.

Полет проходит достаточно нормально, все четыре члена экипажа находятся в весьма комфортных условиях. Напомним, что даже Crew Dragon, самый большой по гермообъему и самый продвинутый на сегодня космический корабль землян для околоземной орбиты, не складывает и не убирает кресла для людей после попадания в невесомость. Это загромождает пространство и мешает экипажу делать физические упражнения и в целом работать.

Проблема малоактуальна для корабля SpaceX, поскольку полеты на орбиту в 400 километров до МКС коротки. Но Orion в этом полете отдалится от Земли на 406 тысяч километров, что займет десять суток, то есть на немодифицированном Crew Dragon этот полет был бы существенно менее удобен.

Качество снимков, передаваемых с корабля на Землю, пока ужасное: таков уровень низкоорбитальной связи NASA, передать качественные снимки по ней сложно. К счастью, у Луны корабль будет использовать более современную лазерную систему связи, что должно улучшить ситуацию

Другое отличие быта экипажа от стандартного космического: на корабле впервые разрешили использовать личные смартфоны экипажа. До сих пор подобное запрещали исходя из принципа «как бы чего не вышло». На корабле есть свой Wi-Fi, то есть телефоны будут работать не только как фотокамеры. О том, чем еще отличается этот полет от всех остальных редакция Naked Science, совместно с историком космонавтики Павлом Шубиным, рассказала в специальном видеоподкасте о новой миссии.

Экипаж корабля состоит из четырех человек, среди которых одна женщина, Кристина Кук. Это самый опытный астронавт NASA женского пола, у нее 11 месяцев полета на орбите и шесть выходов в скафандре в открытый космос, общей длительностью в 28 часов. Работа в американском скафандре из-за особенностей проектирования (низкое давление, неидеальная конструкция перчаток) неоднократно приводила к отдавленным ногтям на руках даже у мужчин. Для женщины (работа в таком скафандре физически исключительно требовательна) опыт Кук во внекорабельной деятельности исключительный.

Наряду с этим в экипаже есть и новичок, для которого этот полет в космос вообще первый, канадец Джереми Хансен. Обычно в сложные миссии не берут людей без опыта, но соглашение между Канадой и США обязало NASA взять кого-то из этой страны, откуда и этот выбор. Канадец стал первым неамериканцем в истории, летящим к Луне.

03.04.2026 16:27
Не испытываю никаких положительных эмоций. Враг есть враг — это как у фашистского танка «Тигр», который имел отличную оптику и мог поразить белку в глаз с расстояния в 1000 метров. То же самое можно сказать и об их миссии на Луну.
Они отправили женщину в космос через 30 лет после полёта Валентины Терешковой. Их заголовки кричали: «Первая женщина в космосе», скромно умалчивая о том, что это первая женщина, гражданка США. В их главном музее космонавтики информация о Юрии Гагарине хранится в тёмной кладовке возле туалета. Желаю их миссии провала. Нам не нужно рассказывать об общечеловеческих ценностях в космосе. Мы не забыли, что в 1990-х годах наелись этими ценностями по самое горло. Центральный банк под руководством Эльвиры Набиуллиной регулярно напоминает нам об этом кошмаре.
