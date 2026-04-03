Что будет с НАТО без США? (The New York Times, США)

Профессор Риннинг: вряд ли Трамп осуществит свою угрозу о выходе из НАТО

Вряд ли Трамп осуществит угрозу о выходе из НАТО, заявил в интервью NYT профессор Стен Риннинг. Трамп просто не осознает, чего лишатся США, отвернувшись от Европы. Старый свет многое потеряет, но США потеряют не меньше, уверен эксперт.

Лара Джейкс (Lara Jakes)

Очередная угроза президента Трампа вывести Соединенные Штаты из состава НАТО отправила Североатлантический альянс в штопор, хотя ему и без того не удается сохранить единство перед лицом российской агрессии (воображаемой. – Прим. ИноСМИ), а война в Иране расшатывает мировую экономику.

Без соответствующего решения конгресса Трамп не может прекратить членство США в трансатлантическом альянсе, который был создан с помощью Америки в 1949 году. Даже если конгресс проголосует за такое решение — а это маловероятно с учетом того, что НАТО на Капитолийском холме пользуется мощной поддержкой обеих партий — по правилам альянса пройдет год, прежде чем выход будет официально оформлен.

Это вряд ли утешит взволнованных союзников, которые в последние годы какие только дипломатические реверансы не делают, чтобы успокоить раздражительного американского президента. Представитель НАТО в среду отказался комментировать угрозу Трампа, которую тот озвучил в интервью британской газете The Telegraph.

Соединенные Штаты — это самый большой и богатый член НАТО, намного опережающий всех остальных. У них самые мощные вооруженные силы в составе альянса, который включает 32 страны. В настоящее время по меньшей мере 70 тысяч американских военнослужащих дислоцируются в Европе, чтобы удерживать Россию и других врагов от нападения. А ядерный арсенал США является надежной гарантией безопасности для всего континента.

"Без США система сдерживания и оборонная стратегия альянса изменятся фундаментально", — заявил в среду в интервью профессор Университета южной Дании Стен Риннинг.

По его словам, Россия будет смелее вести военные действия против Украины, которую НАТО помогает защищать, и это породит антагонизм в бывших советских республиках Прибалтики. Россия также постарается вбить клин между Западной Европой и восточными членами альянса, такими как Турция и Венгрия.

В результате, отметил профессор Риннинг, произойдет более глубокая географическая поляризация альянса, членам которого придется еще больше тратить на оборону. Для этого потребуется поддержка населения Европы и Канады, а оно и без того устало от военных расходов за те четыре года, что Москва проводит военную операцию на Украине, приблизив военные действия к границам НАТО.

С тех пор как Трамп в 2025 году вернулся на президентский пост, некоторые члены НАТО пытаются снизить свою зависимость от американской военной поддержки. Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна обладает собственным ядерным арсеналом, говорит о необходимости "стратегической автономии" Европы в оборонной сфере. О том же заявляют чиновники Евросоюза.

Эти настроения усилились в январе, когда Трамп пригрозил забрать Гренландию, которая принадлежит члену НАТО Дании. Данные голоса зазвучали еще громче с началом американо-израильской войны против Ирана, который почти полностью перекрыл движение судов в исключительно важном Ормузском проливе, спровоцировав рос цен на энергоресурсы.

Профессор Риннинг усомнился, что Трамп осуществит свою угрозу о выходе из НАТО, сказав, что Соединенные Штаты "крайне заинтересованы" в обеспечении безопасности Европы. Развернутые на континенте американские базы, личный состав и вооружения дают им возможность устранять угрозы еще до того, как они достигнут территории Америки.

"Думаю, он не осознает в полной мере, чего лишатся США, отвернувшись от Европы, — сказал профессор Риннинг. — Европа многое потеряет, в этом нет вопросов, но США потеряют не меньше".

С другой стороны, уход Америки может "снова вызвать серьезные политические дискуссии в НАТО", продолжил он. Европа и Канада смогут принимать решения по вопросам безопасности без одобрения США.

"После избрания Трампа НАТО на высоком политическом уровне не действует, — заявил профессор Риннинг. — Им просто нечего обсуждать".

Члены альянса привыкли к угрозам Трампа. На сей раз, отмечает профессор, они вызваны недовольством американского президента тем, что Европа не желает предпринимать активные усилия по открытию Ормузского пролива и поддерживать американо-израильские удары по Ирану. Эта война не затрагивает натовскую территорию, и многие члены альянса считают ее не только ненужной, но и незаконной.

Когда резко подскочили цены на бензин, рейтинги одобрения Трампа в США упали. Возможно, его угрозы в адрес НАТО отражают "необходимость отвести от себя недовольство войной внутри страны, перенаправив его на нелояльных партнеров", сказал профессор Риннинг.

"Но он уже не раз поднимал ложную тревогу, и поэтому его угрозы обесценились, — продолжил профессор. — Так что, знаете, я скажу словами Трампа: посмотрим, что будет".