Войти
Военное обозрение

В Латвии разрабатывают катамаран нового поколения для морской обороны

Латвия решила более активно участвовать в захлестнувшей в последние годы почти всю Европу гонке вооружений. Причем не только импортными закупками, но и собственным производством техники военного назначения.

Недавно созданное оборонное предприятие Latitude Naval Technologies, дочернее подразделение латвийской судостроительной компании Latitude Construction, займется производством судна для нужд ВМС республики. Речь идет о новой многоцелевой морской платформе собственной разработки, предназначенной для решения современных задач в области морской безопасности и противодействия возникающим угрозам.

Сообщается, что судно, получившее название «тактический катамаран LNT-27», разрабатывается как высокоскоростная, устойчивая и эффективная морская платформа, способная выполнять широкий спектр задач.

На сайте латвийской судостроительной компании представлен концепт (рендер) новинки. Заявлено, что новая морская платформа модульного типа будет многофункциональной. В спектр решаемых задач войдут: нейтрализация наземных целей; радиотехническая разведка и наблюдение; установка и нейтрализация мин; управление и развертывание БПЛА, надводных и подводных аппаратов. Судно может использоваться в качестве мобильного командного центра.

Конструкция нового судна призвана повысить скорость передвижения при сохранении устойчивости, особенно в непредсказуемых морских условиях. Его конфигурация позволяет проводить операции по обеспечению безопасности на море, осуществлять прибрежное и морское патрулирование, а также выполнять специализированные оборонные задачи с упором на быстрое развертывание.

Судно разрабатывается с учетом опыта европейских и американских инженеров и с использованием легких композитных материалов для достижения максимальной производительности и эффективности эксплуатации. Предполагается использование крупномасштабного производства композитных материалов и роботизированного прецизионного фрезерования для изготовления необходимых сложных компонентов.

Вновь созданная компания Latitude Naval Technologies базируется в Рижском порту. В настоящее время у компании здесь имеются цех площадью 3000 квадратных метров и дополнительные помещения общей площадью около 10 000 квадратных метров. Компания планирует расширить инфраструктуру специально для композитного судостроения, чтобы поддерживать текущие и будущие оборонные программы.

Сроки реализации проекта и его стоимость не разглашаются. Для продвижения инициативы Latitude Naval Technologies расширяет свою команду и ищет инженеров, военно-морских конструкторов, техников и других специалистов, стремящихся к разработке морских технологий нового поколения.

Несмотря на то, что тактический катамаран LNT-27 стал первой платформой новой дочерней компании, руководство Latitude Naval Technologies заявило, что в дальнейшем могут появиться дополнительные проекты и конструкции военно-морских судов по мере расширения деятельности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
