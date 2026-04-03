ЦАМТО

В Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ

Флаги государств СНГ
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

ЦАМТО, 2 апреля. Под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова 2 апреля в Москве состоялось очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

В своем выступлении глава российского военного ведомства подчеркнул, что в современных условиях обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями оборонных ведомств дружественных стран.

"Сегодня мы подробно обсудили военно-политическую обстановку на пространстве Содружества. Наметили практические шаги по обеспечению региональной и евразийской безопасности", – сказал он.

По словам министра обороны РФ, в ходе заседания были приняты решения, направленные на развитие военного сотрудничества в рамках СНГ и совершенствование совместных систем военного назначения.

"Они касаются практической реализации Концепции военного сотрудничества до 2030 года, оптимизации взаимодействия войск объединенной системы противовоздушной обороны и развития объединенной системы радиационной, химической и биологической защиты", – отметил А.Белоусов.

В рамках заседания были одобрены мероприятия военного сотрудничества на 2027 год, подходы к организации материально-технического обеспечения войск и финансовые документы деятельности объединенной системы ПВО, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

